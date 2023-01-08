Ковид днес! Няма нов случай в Благоевград, 74 в страната

08 януари 2023 08:29   375 прочита

74 са новите случаи на коронавирус у нас Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 13; Варна - 8; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 2; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 4; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 2; Плевен - 1; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе - 4; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 1; София област - 2; София град - 27; Стара Загора - 1; Търговище - 1; Хасково - 1; Шумен - 2; Ямбол - 3 души. 
  Направени са 1 126 теста.  Положителни са близо 6, 6% от пробите. 

Няма починали и излекуваните. 

В болници за лечение остават 401 пациенти. От тях 40 са в интензивни отделения. 

 


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