181 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 4 338 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Няма починали болни за денонощието, а 165-ма са излекувани.



В болници за лечение остават 231 пациенти. От тях 26 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 85 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 5; Бургас - 5; Варна - 8; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 5; Габрово - 5; Добрич - 42; Кърджали - 1; Кюстендил - 2; Ловеч - 2; Монтана - 3; Пазарджик - 2; Перник - 3; Плевен - 10; Пловдив - 12; Разград - 4; Русе - 9; Силистра - 5; Сливен - 4; Смолян - 0; София област - 4; София град - 32; Стара Загора - 6; Търговище - 2; Хасково - 1; Шумен - 7; Ямбол - 1 души.