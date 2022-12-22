181 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2868 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 6, 3% от пробите.

Един е починали, а излекуваните са 154.

В болници за лечение остават 358 пациенти. От тях 35 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 281 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 8; Бургас - 13; Варна - 15; Велико Търново - 7; Видин - 0; Враца - 1; Габрово - 3; Добрич - 2; Кърджали - 0; Кюстендил - 4; Ловеч - 2; Монтана - 4; Пазарджик - 3; Перник - 4; Плевен - 1; Пловдив - 11; Разград - 2; Русе - 8; Силистра - 1; Сливен - 6; Смолян - 1; София област - 8; София град - 63; Стара Загора - 2; Търговище - 1; Хасково - 1; Шумен - 6; Ямбол - 4 души.