Ковид днес: 5 новозаразени в Благоевград, 122 в страната

24 май 2023 08:50   455 прочита


122 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2039 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Положителни са близо 5, 9% от пробите. 


Един е починал, a 224 са излекувани. 

В болници за лечение остават 279 пациенти. От тях 34 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа са поставени 25 ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 5; Бургас - 10; Варна - 2; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 2; Габрово - 3; Добрич - 5; Кърджали - 0; Кюстендил - 1; Ловеч - 2; Монтана - 0; Пазарджик - 2; Перник - 7; Плевен - 2; Пловдив - 17; Разград - 0; Русе - 6; Силистра - 2; Сливен - 7; Смолян - 3; София област - 0; София град - 23; Стара Загора - 7; Търговище - 7; Хасково - 4; Шумен - 2; Ямбол - 3 души. 


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