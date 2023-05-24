122 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2039 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 5, 9% от пробите.



Един е починал, a 224 са излекувани.

В болници за лечение остават 279 пациенти. От тях 34 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 25 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 5; Бургас - 10; Варна - 2; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 2; Габрово - 3; Добрич - 5; Кърджали - 0; Кюстендил - 1; Ловеч - 2; Монтана - 0; Пазарджик - 2; Перник - 7; Плевен - 2; Пловдив - 17; Разград - 0; Русе - 6; Силистра - 2; Сливен - 7; Смолян - 3; София област - 0; София град - 23; Стара Загора - 7; Търговище - 7; Хасково - 4; Шумен - 2; Ямбол - 3 души.