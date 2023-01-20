93 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 3 540 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 2, 6% от пробите.

Tрима са починали, а 194 са излекувани.

В болници за лечение остават 338 пациенти. От тях 50 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 219 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 3; Бургас - 8; Варна - 9; Велико Търново - 10; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 1; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 3; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 1; Плевен - 1; Пловдив - 8; Разград - 0; Русе - 4; Силистра - 5; Сливен - 2; Смолян - 1; София област - 5; София град - 28; Стара Загора - 4; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.