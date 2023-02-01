60 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 3 198 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 1, 9% от пробите.

Няма починали, а 99 са излекувани.

В болници за лечение остават 255 пациенти. От тях 33 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 84 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 3; Бургас - 6; Варна - 8; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 1; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 0; Ловеч - 4; Монтана - 0; Пазарджик - 2; Перник - 2; Плевен - 0; Пловдив - 4; Разград - 0; Русе - 1; Силистра - 0; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 1; София град - 14; Стара Загора - 4; Търговище - 2; Хасково - 1; Шумен - 2; Ямбол - 1 души.