Ковид днес: 3-ма новозаразени в Благоевград, 116 в страната

24 януари 2023 07:28   434 прочита


116 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 5 265 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Положителни са близо 2, 2% от пробите. 

Четирима са починали, а 215 са излекувани. 

В болници за лечение остават 323 пациенти. От тях 42-ма са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа са били поставени 126 ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 3; Бургас - 6; Варна - 9; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 2; Габрово - 1; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 2; Ловеч - 2; Монтана - 0; Пазарджик - 6; Перник - 4; Плевен - 5; Пловдив - 9; Разград - 0; Русе - 1; Силистра - 5; Сливен - 4; Смолян - 0; София област - 4; София град - 32; Стара Загора - 6; Търговище - 0; Хасково - 3; Шумен - 7; Ямбол - 3 души. 


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