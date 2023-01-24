116 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 5 265 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 2, 2% от пробите.

Четирима са починали, а 215 са излекувани.

В болници за лечение остават 323 пациенти. От тях 42-ма са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 126 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 3; Бургас - 6; Варна - 9; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 2; Габрово - 1; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 2; Ловеч - 2; Монтана - 0; Пазарджик - 6; Перник - 4; Плевен - 5; Пловдив - 9; Разград - 0; Русе - 1; Силистра - 5; Сливен - 4; Смолян - 0; София област - 4; София град - 32; Стара Загора - 6; Търговище - 0; Хасково - 3; Шумен - 7; Ямбол - 3 души.