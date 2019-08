Година след юбилейното издание на международния турнир по футбол за деца "Евима къп", Банско отново се превърна във футболна столица. Най-силния детски футболен турнир в България премина при безупречна организация, с много футбол и страхотно настроение. Изиграха се над 240 мача на общо 10 терена в които всеки отбор показа сериозната си подготовка и завидни технически умения!

Специални гости на церемонията по награждаване "Евима къп - 2019” , бяха Георги Икономов – кмет на община Банско и Петър Михтарски - оставил трайна следа в българския футбол.

Икономов пожела на децата от отборите на България, Северна Македония, Ливан, Сърбия и Румъния, здраве, усърдие и да помнят, че за да успяват трябва да са част от един силен и сплотен отбор.

Кметът връчи индивидуалните призове за най – добър вратар и полузащитник в различните възрасти и награди с купи и медали шампионите от набор 2012. Община Банско направи своя финален подарък с песента We are the champions, в изпълнение на малките таланти от лятна музикалната школа на Марин Бърдарев, в унисон с който към небето излетяха балони с цветовете на българския трибагреник.

Надяваме се, че първото официално награждаване на градския площад да се превърне в една бъдеща традиция в турнирите на Евима къп.

M. Иванов