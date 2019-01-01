Èíòåíçèâåí å òðàôèêúò íà èçõîäà çà ëåêè àâòîìîáèëè íà ÃÊÏÏ Êóëàòà. Òðèòå ïî÷èâíè äíè äàäîõà âúçìîæíîñò íà ñòîòèöè òóðèñòè äà ñå âúçïîëçâàò îò ïîñëåäíèòå ñëúí÷åâè ëú÷è è äà ïîñåòÿò Ãúðöèÿ.
Îò ÌÂÐ ñà âçåëè âñè÷êè ìåðêè çà íîðìàëíîòî ïðèäâèæâàíå ïî ïúòèùàòà â ñòðàíàòà è ãðàíè÷íèòå ïóíêòîâå. Ïðåäâèäåíî å è ïðîâåæäàíå íà ñïåöèàëèçèðàíà ïîëèöåéñêà îïåðàöèÿ, íàñî÷åíà ñðåùó øîôèðàíåòî ñëåä óïîòðåáà íà àëêîõîë è íàðêîòè÷íè âåùåñòâà, ùå ñå ïðîâåðÿâà è ïðàâîñïîñîáíîñòòà íà âîäà÷èòå.
Îò Ãëàâíà äèðåêöèÿ "Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ" ïðèçîâàâàò ïðè èçëèçàíå îò Áúëãàðèÿ íà íåíàâúðøèëè ïúëíîëåòèå ëèöà - áúëãàðñêè ãðàæäàíè è òàêèâà ñ äâîéíî ãðàæäàíñòâî (áúëãàðñêî è ÷óæäî) íà ãðàíè÷íèÿ ïóíêò ñëåäâà äà áúäàò ïðåäñòàâåíè äîêóìåíò çà ïúòóâàíå – âàëèäíè áúëãàðñêè ïàñïîðò èëè ëè÷íà êàðòà.
Çà äåöàòà ñ äâîéíî ãðàæäàíñòâî – áúëãàðñêè äîêóìåíò çà ïúòóâàíå è ÷óæä äîêóìåíò çà ïúòóâàíå (ïðè íàëè÷èå íà òàêúâ). Ñúùî òàêà ïúòóâàùèòå òðÿáâà äà èìàò è îðèãèíàë íà íîòàðèàëíî çàâåðåíî ïèñìåíî ñúãëàñèå îò îòñúñòâàùèÿ ïðè ïúòóâàíåòî ðîäèòåë. Ñ öåë íàìàëÿâàíå âðåìåòî çà ïðîâåðêà, ðîäèòåëèòå/ïðèäðóæàâàùèòå ëèöà ïðåäâàðèòåëíî äà ïîäãîòâÿò è ïðåäñòàâÿò íåçàâåðåíî êîïèå íà äîêóìåíòà çà ñúãëàñèå, êîåòî äà îñòàíå íà ãðàíè÷íèÿ ïóíêò ñëåä ïðåìèíàâàíå.
Öâåòè Èâàíîâà