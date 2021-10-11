Ето как са разпределени новите случаи на Covid-19 в Благоевградско
11 октомври 2021 11:18 6353 прочита
На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 08.10.-10.10.2021 г. – общо 177
Благоевград – 50
Сандански – 17
Петрич – 15
Гоце Делчев – 8
Разлог – 7
Симитли – 6
Белица – 5
Покровник – 5
Господинци – 4
Кресна – 4
Крупник – 4
Якоруда – 4
Банско – 3
Брезница – 3
Марикостиново – 3
Копривлен – 2
Корница – 2
Краище – 2
Марчево – 2
Ново Делчево – 2
Склаве – 2
Скрът – 2
Бачево – 1
Брежани – 1
Вълкосел – 1
Габрене – 1
Годешево – 1
Гърмен – 1
Долно Осеново – 1
Илинденци – 1
Кавракирово – 1
Капатово – 1
Крибул – 1
Кърналово – 1
Левуново – 1
Огняново – 1
Осиково – 1
Пирин – 1
Плоски – 1
Полена – 1
Първомай – 1
Рупите – 1
Смолево – 1
Сушица – 1
Филипово – 1
Цапарево – 1
Яворница – 1
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