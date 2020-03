78- годишният британски гражданин, който даде положителна проба за коронавирус в Банско и беше под карантина в МБАЛ - Благоевград, вече е изписан от болницата и както стана ясно от публикация в социалните мрежи от негови близки, той се чувства много добре. Дуейн, който е зет на възрастният мъж, благодари на всички, които са пожелали "бързо оздравяване" на британеца във фейсбук групата на англичаните в Банско.

В публикацията си, Дуейн обяснява, че мъжът всъщност е от Унгария и през 1949 година напуска държавата си, за да както пише Дуейн в превод: " за да не бъде убит от руснаците". От тогава той става английски гражданин, докато не решава да се пенсионира и живее в Банско, заради красота на българската природа и добрите хора там. Зетят се пошегува като написа: He is well and really wants a cuppa tea!" , в превод: "Той е добре и наистина иска чаша чай". Англичанинът ,благодари на всички, които са се постарали да помогнат, в това число и правителството.

В. Иванова