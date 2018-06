С тържествен концерт музикантите от Биг Бенд Благоевград отбелязаха 25 години от създаването си заедно с жители и гости на областния център.

Специални гости на събитието бяха джаз легендата Васил Петров и оперният и поп изпълнител Орлин Горанов. Те зарадваха благоевградската публика в зала „Яворов“ със своите гласове.

Васил Петров изпълни обичани песни на великия Франк Синатра. Джаз легендата подари на благоевградчани и запомнящото изпълнение в дует с вокалистката на Биг Бенд Благоевград- Христина Палева.

Изненадите продължиха с участието на Орлин Горанов и едни от най-вечните и запомнящи български песни, сред които „Улица Ракита”, „Да започнем отначало”, „Светът е за двама” и други.

Очарователната Христин Палева направи изключителен дует и с Орлин Горанов.

Финал на тържествения концерт на Биг Бенд-Благоевград постави феноменалният дует на Васил Петров и Орлин Горанов.

Бурни аплодисменти огласяха зала „Яворов” след всяко изпълнение, поднесено от музикантите. Аудиторията бе впечатлена от таланта, стила и хармонията, с които музикантите се представиха на сцената. По време на концерта бяха изпълнени световноизвестни парчета. Звучаха тонове от джаз музиката, рок парчета, суинг изпълнения, емблематични песни, познати по цял свят.

Биг Бенд - Благоевград има богато участие в Културния живот на Община Благоевград. Талантливите музиканти от Бенда прославят Благоевград по цял свят с изключителни концерти и участия. Биг Бенд Благоевград е създаден през 1993 година. В репертоара си Бенда включва освен джаз и популярна музика, вечни хитове, сред които Flashdance, Can`t take my eyes off you, Fever-Elvis, Stand by me, My heart will go on и много други. Съставът на Биг Бенд изпълнява и хитове от суинг и рок стила, както и фънк пиеси, балади, латино музика, бразилска музика, инструментални пиеси и музика за духов оркестър.