България ще участва в най-голямото международно туристическо изложение в света Internationale Tourismus - Börse /ITB/ - Берлин, Германия, което стартира вчера и ще продължи до 7 март 2024 г.

На него страната ни ще бъде представена от 35 български туристически фирми и 9 общински администрации, които ще имат възможност да се представят и да осъществят бизнес контакти като провеждат срещи в специално проектирани и брандирани индивидуални работни места. Българският щанд ще бъде открит лично от министъра на туризма Зарица Динкова.

Тази година благодарение на усилията на екипа на министър Динкова страната ни отново заема централно място на най-голямото туристическа изложение в зала 3. 2., а щандът на България се разполага на площ от 500 кв. м.

Наред с десетките хотелски и тур операторски вериги в изложението ще се представят и общините Варна, Созопол, Банско, Стара Загора, Кюстендил, Самоков, Столична Община ОП Туризъм и Поморие.

Визията на представителния български щанд ще бъде изключително атрактивна и модерна. В нея се вплетени емблематични кътчета от страната, които в комбинация със специално музикално оформление, ще допринесат за утвърждаването на България като сигурна, спокойна, модерна, устойчива и конкурентоспособна европейска туристическа дестинация.

Традиционно, събитието, което през тази година се провежда под мотото "Pioneer the Transition in Travel & Tourism. Together. ", ще бъде отразено от хиляди журналисти, телевизионни екипи, блогъри и влогъри от цял свят.

На ITB Convention пък ще бъдат представени специални доклади за глобалните тенденции от водещи експерти и топ лектори. Те ще споделят своя опит и ще предоставят насоки за най-добрите практики за пътуване, маркетинг и продажби и устойчивост.