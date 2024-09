Канцерогенни вещества са открити в презервативи. Те причиняват рак на тестисите и бъбреците, гръмнаха медии и социални мрежи.

Trojan презервативите, рекламирани като "Презерватив номер 1 в Америка", се озоваха в центъра на спорове заради твърденията, че съдържат опасни химикали, известни като PFAS, които са свързани с риска от рак.

Тази вест подплаши здраво съседите от Сърбия, където този атрибут се използва също.

Твърденията за канцерогенността на тези кондоми са направени в ново заведено съдебно дело в понеделник във федералния съд в Манхатън, САЩ.

Ищецът Матю Гудман, който заведе делото срещу компанията Church & Dwight от Ню Джърси, твърди, че презервативи, произвеждани от компанията, са токсични и неподходящи за употреба. Независими лабораторни тестове на ултратънки презервативи, закупени в аптека в Манхатън, разкриват наличието на PFAS (пер- и полифлуороалкилови вещества), което предизвиква безпокойство сред потребителите.

Намерени са вечни химикали

A new lawsuit on Monday claims that Trojan condoms are not safe because they contain toxic "forever chemicals, " which have been linked to cancer.

In a proposed class action filed in Manhattan federal court, the plaintiff Matthew Goodman said Church & Dwight's (CHD. N) products, … pic. twitter. com/pknv58uKe5

— Weaponized News (@WeaponizedNews) September 10, 2024

„Въз основа на етикета вярвах, че продуктите са безопасни за генитална употреба“, каза Гудман в съдебния процес, отбелязвайки, че би избегнал закупуването на презервативите, ако знаеше за опасните химикали. Сега той търси поне 5 милиона долара щети за себе си и за други клиенти в Съединените щати.

PFAS, известни като "вечни химикали" поради тяхната устойчивост на разграждане в човешкото тяло и околната среда, са свързани със сериозни здравословни проблеми. Проучванията показват, че тези химикали могат да причинят повишен холестерол, ниско тегло при раждане на бебета, намален имунен отговор към ваксини и рак на бъбреците и тестисите. Тези вещества се намират в редица потребителски продукти, включително козметика, тигани с незалепващо покритие и устойчиви на петна дрехи.

Още опасности

През юли тази година блогът за защита на потребителите Mamavation публикува резултатите от тестване на 29 популярни презервативи и лубриканти, които откриха наличието на PFAS в няколко продукта, включително Trojan Ultra Thin презервативи. Този доклад предизвика широко безпокойство сред потребителите, които използват тези продукти.

Church & Dwight все още не са отговорили на исканията за коментар по делото. Освен това адвокатите, представляващи Гудман, не бяха открити за коментар. Този случай може да отвори вратата за по-широк дебат относно безопасността на продуктите, които влизат в пряк контакт с човешкото тяло, особено тези, които са широко достъпни и се рекламират като безопасни. Телеграф

*Източник: Kurir