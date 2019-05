В Латинска Америка ще се появи село, напечатано на 3D принтер

Компанията от Сан Франциско New Story ще печата достъпни като цена жилища в Латинска Америка. Целта е да се осигури покрив на бедното население. Цената на една постройка, снабдена с всички удобства, е 4 000 долара. Проектът New Story е насочен към това да се сложи край на дефицита на жилища с помощта на „устойчиви и напредничави технологии“. Напечатаните къщи са адаптирани към местните особености, отбелязват от компанията, тъй като нейни служители са провели серия от беседи с бъдещите им собственици. Когато беседвахме с членовете на общността, разбрахме, че дизайнът на къщата не отговаря на потребностите и очакванията им, обясняват от New Story, чийто екип работи с общността по различни тема – от избора на земя до осъществяване на планирането на жилищата. Така стигнахме до създаването на система, която отчита климатичните фактори, но и разрастването на семейството и необходимостта от повече стаи, допълва компанията. От там добавят, че всеки участък ще бъде с площ 120 кв. м. Вътрешната площ на къщата ще е около 55 кв. метра. Засега не е известно къде именно ще се намира селото от принтирани къщи. От компанията уточняват, че в програмата участват фермери и тъкачи на различна възраст, които вече поколения наред живеят в една и съща къща, плащайки не по-малко от 200 долара на месец. От New Story смятат, че принтираните къщи ще помогнат на бедните семейства да излязат от условията на нищета, което ще допринесе следващите поколения да променят коренно живота си. Всяка къща ще бъде оборудвана с кухня на открито и разширена открита площадка за отглеждане на култури. Стените и конструктивните елементи за всеки дом ще бъдат напечатани само за 24 часа при нулево количество отпадни продукти./ profit.bg/ Още за: компания печат жилища Още от: Любопитно



