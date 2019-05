Гигантска панда албинос беше заснета в бамбукови гори в Китай - първата, откривана в природата, според учените.

Кадрите са направени от инфрачервена камера през април в националния природен резерват Wolong, на около 2000 метра над морското равнище в югозападната провинция Съчуан в Китай, съобщиха властите, отговорни за управлението на защитените територии в страната.

Ли Шенг, изследовател в Пекинския университет, казва за CNN, че никога досега в дивата природа не е регистрирана гигантска панда албинос.

Експертът смята, че животното вероятно е само на една или две години.

"Пандата изглеждаше силна и стъпките й бяха стабилни - знак, че генетичната мутация може и да не е възпрепятствала живота й", според Ли.

Природният резерват планира да постави още инфрачервени камери, за да наблюдава растежа й и как тя взаимодейства с другите гигантски панди в района.

Животните с албинизъм (състояние, което води до липса на меланин - пигмент в кожата) често са изложени на по-голям риск от хищници в природата, тъй като те могат да бъдат забелязани по-лесно и имат по-лошо зрение, според National Geographic.

Гигантската панда е класифицирана като уязвима от International Union for Conservation of Nature. Според World Wide Fund for Nature (WWF), в природата са останали 1864 екземпляра.

Животното се среща в гористите местности в Западен и Централен Китай. Достига на дължина 120 -150 см и тежи около 30 до 160 кг. Храни се предимно с бамбук.

Средно една панда яде 15 – 30 кг бамбукови листа, филизи и стръкове на ден, като отделя на този процес 10-12 часа. / /profit.bg/