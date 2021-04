Според експерти от различни страни, половин век по-късно представителките на нежния пол ще си приличат. Но по какво?

Външният вид на жените след половин век ще претърпи забележими промени. До това заключение стигна ученият Стивън Стърнс от Йейлския университет. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.

Колегите на Стърнс от университета в Хелзинки посочват, че привлекателните жени са по-склонни да раждат хубави деца и те, ставайки майки, продължават тази тенденция. Всяка година броят на красивите жени се увеличава, за разлика при мъжете. Според експертът обаче характеристиките на външния вид на хората от бъдещето ще се различават от сегашните стандарти за красота.

И така, ученият вярва, че 50 години по-късно жените ще бъдат доста по-ниски и по-пълни. Изследователите отдават това на факта, че сега жените с такива параметри са по-склонни да раждат потомство в сравнение с слабите и високи дами.

Учените се съгласяват, че в бъдеще жените ще станат подобни една на друга чрез асимилация и имиграция. А детайли като лунички, сини и зелени очи са рядкост. /jenata. blitz. bg