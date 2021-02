!



Град Атлън се намира в Ирландия на брега на най-дългата река в страната Шанън. Той е издигнат на мястото на антична крепост, която датира още от времето на римската империя.

Около 900 година от н. е. в града живял мъж, на име Луейн Мак Луикдич, което в превод от древния келтски език означава Луейн, син на Луи. Той отворил страноприемница, която съществува до ден днешен и носи името Sean's Bar - барът на Шон.

Тя е официално призната от Книгата на рекордите на Гинес за най-старата кръчма в Ирландия, а нейните собственици претендират и за титлата на най-старото питейно заведение в света.

През средновековието в страноприемницата на Луейн и неговите наследници отсядали пътешествениците, които пресичали бурните води на река Шанън. През XII век крал Търлоу О'Конър построил и първото дървено укрепление около градчето, в което се намирала кръчмата.

Съвременните ѝ собственици са проучили детайлно нейната история. По време на ремонтните дейности през 1970 година, когато сградата е изцяло реставрирана, в стените ѝ е открит плет от ракита, датиращ още от IX век. В нея са открити и средновековни монети от всички краища на страната, използвани като разплащателно средство от клиентите на заведението.

По-голямата част от находките днес се намират в Националния музей на Ирландия.

Когато кандидатства за рекордите на Гинес, барът на Шон е проучен детайлно и голяма част от историята му е документирана. Засега не е открито друго питейно заведение, което може с основание да претендира, че извършва дейност от по-отдавна, отбелязват собствениците.

Освен това барът предлага и уиски собствено производство. Историческите изследвания показват, че спиртната напитка се произвежда в региона на Атлън още от VI век в някои от местните манастири.

Най-старите исторически извори, в които се споменава кехлибарената течност, датират от 1405 година. Наименованието "уиски" се появява за първи път при визитата на крал Хенри Втори по време на визитата му в Ирландия, когато той опитва т. нар. "вода на живота", приготвяна от местните жители, пише profit. bg.

Във Великобритания и Ирландия има и други заведения, които се гордеят с дълга история. Сред тях са The Bingley Arms в Лийдс, Англия (953 г.), The Skirrid Mountain Inn в Абъргавъни, Уелс (1110 г.), Ye Olde Trip to Jerusalem в Нотингам, Англия (1189 г.) и Brazen Head в Дъблин, Ирландия (1198 г.).

Всички те претендират да са едни от най-старите питейни заведения в света, но историята им е мътна като халба ирландски стаут. До този момент археологическите разкопки и историческите свидетелства категорично потвръждават тезата, че барът на Шон в Атлън е по-стар от всички тях. Той предшества дори и нашествието на викингите на Острова.