Какво наистина мислеше Даяна за Чарлз като крал? На този въпрос беше отговорено през 2020 г. в предаването „Diana: The Truth Behind the Interview“, излъчено във Великобритания. Интригуващите изказвания на любимата принцеса разкри бившият редактор на "Дейли телеграф" сър Макс Хейстингс.

Хейстингс разкри, че Даяна му казала по време на разговора, че е много развълнувана най-накрая да излезе публично с мислите си. „Прекарах няколко часа с нея и тя наистина създаде изключително интересен разговор“, каза Хейстингс за срещата с принцесата, която се случи само три месеца преди известното й интервю за BBC Panorama от 1995 г. Тогава Даяна каза, че бракът й с Чарлз е обтегнат от трета страна, имайки предвид изневярата на Чарлз с Камила.



Даяна лично се обадила на Хейстингс и го посетила в дома му, но тогава сър Макс решил да не публикува интервюто, тъй като принцесата, която все още не се била развела с Чарлз, изглеждала изключително уязвима. По-късно той разкри, че не всички части от този разговор са били освободени.



Хейстингс каза: „Беше очевидно колко Даяна мразеше Чарлз. Когато я попитах дали е имало щастливи моменти в брака й, тя каза: „Не, бракът беше ад от първия ден“. Той добави и подробности за вижданията на Даяна за бъдещето:



„Тя ми каза, че единственото нещо, за което се тревожи, е наследството на сина й Уилям. Тя каза категорично: „Не мисля, че Чарлз може да го направи“. Тя искаше Чарлз да остане само наследник на трона, докато Уилям щеше да заеме трона. Беше много динамична ситуация. "



Хейстингс обясни защо тогава е решил да не публикува историята: „Чувствах, че моята работа е да се опитам да помогна да овладея най-лошата информация, вместо да я разкрия. Диана няколко пъти каза неща, които според мен бяха напълно невероятни.



Сър Макс изрази голямо съчувствие към Даяна, като каза, че тя е показала значителна уязвимост. „Въпреки че се появяваше като блестяща фигура на публични събития, тя не винаги беше най-ярката. „Ако нямате разумен съвет или не искате да го приемете, вие сте в доста лоша ситуация“, заключи Хейстингс.