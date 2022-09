Най-малко 13 загинаха, други 9 са ранени при стрелба в училище № 88 в Ижевск, съобщава РИА Новости, като се позовава на Следствената служба на Русия.



Нападателят от училището в руския град Ижевск, Удмуртска област, е бил облечен с черна тениска с нацистка символика и балаклава, съобщава РИА Новости, като се позовава на Следствената служба на Русия, която твърди още, че той се е самоубил, пише Дарикнюз.



"Нападателят се е самоубил. Носил е черна тениска с нацистки символи и балаклава. Не е носел документи в себе си, самоличността му в момента се установява", се казва в изявлението, цитирано от агенция "Фокус".



"До тялото на заподозрения за стрелба в училище в Ижевск са открити 2 травматични пистолета, преработени за стрелба с бойни патрони, както и празни пълнители, пълни с патрони, съобщава РИА Новости в своя Телеграм канал.



Според последната информация от властите, най-малко 13 души са загинали при стрелба в училище в Ижевск, включително 7 деца. Други 9 души са ранени, от които 8 деца са откарани в градската болница в тежко състояние.



BREAKING: On Monday, shots were fired at a school in the central Russian city of Izhevsk, according to the country's interior ministry.



Six people were killed and twenty others were injured, including children. Shortly afterwards, the attacker committed suicide. pic.twitter.com/3qUzjGw4dY — BNN Russia (@BNNRussia) September 26, 2022



Стрелбата е станала в понеделник сутринта в училище № 88 в столицата на Удмуртия. На мястото на инцидента пристигна ръководителят на републиката Александър Бречалов.



По случая работят всички специални служби и медици. Има жертви сред учениците, установено е, че е убит и охранител.

At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago.



Mobilization isn’t helping mental health in the country. pic.twitter.com/PzUzQO3mpO — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2022



Училище №88 се намира в центъра на Ижевск, недалеч от сградата на градската администрация. Според групата на училището в социалните мрежи то е създадено през 1994 г. и в момента има 982 ученици и 80 учители.