Суперзвездата Марая Кери ще изпрати 2019 с успех. 25 години след излизането си, коледният й хит All I Want For Christmas Is You най-после оглави класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщават сайтът на изданието. Песента е първият празничен сингъл, който оглавява чарта след The Chipmunk Song през 1958-1959 и едва вторият, достигнал върха в чарта. All I Want For Christmas Is You е част от албума Mery Christmas на Кери. Парчето за първи път попада в Топ 10 на класацията Хот 100 едва през декември 2017-а.

Година по-късно хитът бележи най-високото си класиране - трето място в чарта, което зае и при подредбата и миналата седмица. All I Want For Christmas Is You освен това става 19-ият сингъл на певицата, оглавил класацията Хот 100. Така Кери подобрява собственото си постижение сред самостоятелните изпълнители и се приближава с крачка напред към едноличните рекордьори The Beatles с 20 сингъла под номер едно.

Второ място в чарта заема рапърът Пост Малоун с парчето Circles. Третата позиция бележи още едно коледно завръщане - на сингъла Rockin' Around the Christmas Tree от 1960 г. на Бренда Лий. Парчето става едва третата празнична песен, намерила място в челната тройка. Топ 5 в класацията Хот 100 на "Билборд" се допълва от Луис Капалди с баладата Someone You Loved и Лизо с новия й сингъл Good as Hell./Monitor.bg/