Скоро ще има круизен кораб със скоростно влакче на палубата

14 май 2019







Общо 30 милиона пътници се очаква да се качат на круизни кораби през 2019 г., според Cruise Lines International Association. В борба за всичките тези пътници круизните компании харчат милиарди за невероятни удобства и развлечения, от високотехнологичен планетариум в морето до състезателна писта на борда. Само Royal Caribbean ще похарчи 200 млн. долара за частен остров за гости, на име CocoCay в Бахамите, според Bloomberg. Компанията също така отдели 115 млн. долара за трансформация на кораба Navigator of the Seas, който разполага с най-дългата водна пързалка. Най-новата екстра е първото скоростно влакче на борда на круизен кораб, което ще бъде част от новия кораб Mardi Gras на Carnival Cruise Line. Пътниците ще могат да се възползват следващата година. Bolt Ultimate Sea Coaster ще бъде разположено на най-горната палуба на кораба, според, като на спусканията скоростта на влакчето ще достига 65 км/ч. Десетте най-бързи скоростни влакчета в света развиват между 150 и 240 км/ч, според TripSavvy. Влакчето е дело на германската компания Maurer Rides. Компанията е тествала първия прототип в Германия през 2016 г., според уебсайта Coaster 101. Пасажерите на Mardi Gras ще могат също така да играят популярната телевизонна игра “Семейни войни”. Семейства ще могат да се изправят срещу други семейства, подобно на телевизионния формат, пише CNBC. Princess Cruises предлага “Гласът на Океана“ базирано на телевизионното състезание “Гласът” по NBC, в което участниците се надпяват пред жури. Mardi Gras също така ще бъде най-големият кораб на Carnival Cruise Line, според компанията, с 20 палуби и 5 200 стаи. Най-големият круизен кораб е Symphony of the Seas на Royal Caribbean./ profit.bg/ Още за: кораб влакче палуба Още от: Любопитно



