Скарлет Йохансон защити Уди Алън: Обичам го!

Актрисата Скарлет Йохансон засвидетелства подкрепата си за режисьора Уди Алън, заявявайки, че му вярва и е готова отново да работи с него, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес. Редица звезди на киното се дистанцираха от Алън, след като на фона движението "Me too" осиновената дъщеря на режисьора - Дилън Фароу, напомни, че в детството си е била жертва на сексуално посегателство от негова страна. Сред знаменитостите, които публично изразиха съжаление, че са работили с Уди Алън, бяха актьорите Тимъти Шаламе, Колин Фърт и Майкъл Кейн, и режисьорката Грета Гъруиг. "Обичам Уди. Вярвам му и бих работила отново с него", казва Скарлет Йохансон в интервю за "The Hollywood Reporter". Актрисата допълва, че е неведнъж разговаряла откровено с режисьора за обвиненията срещу него, и че той поддържа невинността си. Уди Алън има съществен принос за кариерата на Скарлет Йохансон и издигането й до върховете на Холивуд. Йохансон, която наскоро беше обявена от сп. "Forbes" за най-скъпоплатената актриса в света, се е снимала в три филма на Алън - "Мач Пойнт" (2005), "Сензацията" (2006) и "Вики Кристина Барселона" (2008). Неотдавна звездата на френското кино Катрин Деньов също се обяви в защита на Уди Алън, припомня Франс прес. "Трябва да правим разлика между кинодееца и човека", заяви актрисата./ dnes.bg/ Още за: Скарлет Йохансон работа движение Още от: Любопитно



