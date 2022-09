Най-големият круизен кораб в света, който би могъл да превози 9000 пътници, ще бъде бракуван преди първото си плаване.

Global Dream II, за който се смята, че струва цели £900 милиона, е 20-палубен кораб, който включва открит воден парк и луксозно кино. Германско-хонконгската корабостроителна фирма MV Werften беше почти завършила изграждането на кораба, когато обяви фалит в началото на тази година, пише glasnews.bg.

Все още не е намерен купувач за огромния кораб и готви процедура по бракуването му.

Двигателите и частите вече са готови да бъдат разпродадени, според немското списание за круизна индустрия An Bord, докато долният корпус ще бъде продаден за скрап.

Първият кораб Global Dream също е на пазара. И двата лайнера в момента се съхраняват в немска корабостроителница, но времето за търсенето на купувач изтича.

Представителят на MV Werften, Кристоф Морген, каза на пресконференция, че корабостроителницата на компанията във Висмар е била продадена на военноморското звено на Thyssenkrupp, което ще я използва за изграждане на военни кораби.

Това означава, че и Global Dream, и Global Dream II трябва да бъдат преместени до края на 2023 г.

Една пречка за намирането на купувач на корабите е, че те са проектирани за азиатския пазар, според Ан Борд, така че „каютата, палубата и системата за задвижване“ ще се нуждаят от големи промени, преди корабите да бъдат подходящи за използване в Северна Америка или Европа.

Има известна надежда, че може да се намери купувач, като експертите по круизни кораби TradeWinds казват, че Stena иска да купи кораба с надеждата, че това ще даде тласък на китайския круизен бизнес.

По отношение на пътническия капацитет и двата кораба биха били най-големият круизен кораб в света.

Кралският карибски лайнер Wonder of the Seas е настоящият титуляр с капацитет да побере 6 988 пътници.

С тегло от 208 000 тона всеки, корабите биха били шестият по големина по размер след петте кораба от клас Oasis на Royal Caribbean.