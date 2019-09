Шиниъд О`Конър с шокиращи разкрития за Принс

Известната ирландска певица Шиниъд О`Конър разказа в интервю за популярното сутрешно тв предаване „Добро утро, Британия“ как Принс навремето се опитал да я набие. Не за пръв път тя говори за разногласията си с музиканта от Минеаполис, но този път разкрива много повече неизвестни подробности за единствената й лична „плашеща“ среща с автора на най-успешния й сингъл Nothing compares 2 U. Пред водещите на токшоуто Пиърс Морган и Сузана Рейд певицата се изповядва: „Беше шокиращо преживяване. Покани ме една вечер в дома си в Лос Анджелис и аз по най-глупавия начин отидох сама. Бяха ми обяснили, че е подразнен от факта, че аз, макар да не съм му протеже, бях току що записала Nothing compares 2 U. Затова той поиска да ме продуцира и никога да не произнасям мръсни думи в интервютата си. Аз му казах „Забрави!“ и той се опита да ме нападне. Качи се на горния етаж и взе една възглавница, в която беше скрил нещо тежко и ме погна. Аз избягах в градината и се скрих зад едно дърво“. После Шиниъд обяснява, че гонитбата продължила около автомобила му, като тя го заплювала, а Принс се мъчел да я удари с възглавницата. Певицата в паника звъннала на звънеца на съседната къща – нещо, което баща й я бил посъветвал да прави винаги, ако изпадне в подобна ситуация. „Убедена съм, че по онова време Принс беше жертва на ефектите на някаква опасна дрога“, изтъква тя. Оттогава О`Конър повече не се била срещала с Принс и твърди, че не е единствената, на която той е посягал. „Едно от момичетата от негова група влезе в болница със счупени ребра“, каза ирландката и на финала на интервюто призова и други жени, нападани от Принс, да разкажат историите си. За момента никой от антуража на починалия през 2016 г. известен певец не е коментирал изявленията й. След 5 години мълчание и сериозни ментални проблеми Шиниъд О`Конър се завърна на музикалната сцена. Преди десетина дни тя се качи на подиума на ирландския вариант на телевизионното токшоу The Late Late Show, за да изпълни нова версия на композираното през 1985 г. от Принс парче Nothing Compares 2 U, с което тя постига световна слава през 1990-а, както и кавър на A Rainy Night in Soho на Pogues. Певицата бе с традиционно мюсюлманско облекло и хиджаб, тъй като преди година прие исляма, променяйки името си на Шухада Садакат. /monitor.bg Още за: разкрития Принс предаване Още от: Любопитно



