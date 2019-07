Дубльорът по каскади на Вин Дизел е поставен в изкуствена кома, след като падна от височина от около 10 метра по време на снимките на деветия филм от поредицата "Бързи и яростни". Източници съобщават ,че каскадьорът Джо Уатс е бил жестоко ранен вчера в студиото на "Уорнър Брос" в Лийвсдън в британското графство Хертфордшир.

Съобщава се, че "Вин Дизел с голяма мъка е успял да сдържи сълзите си", след като Уатс се пребил пред очите му, падайки върху главата си по време на каскада. Годеницата на Уатс, Тили Пауъл, която също е каскадьор, е споделила пред приятели, че "сърцето ѝ е разбито". По думите ѝ, приятелят ѝ е поставен в изкуствена кома заради сериозната травма на главата.

В социалните мрежи тя увери приятелите им, "че той е в стабилно състояние и е под постоянно наблюдение". "Много го обичам. В момента го подкрепят всичките му познати и роднини", добави тя. Пауъл е работила по филма "Жената на бодигарда на поръчковия убиец" в Лондон, когато е научила за инцидента с приятеля си - по думите на нейните приятели, "тя е знаела за рисковете, пред които той се изправя по време на работа".

Снимките на деветия филм от екшън поредицата за момента са спрени, след като осигурително въже се е скъсало, докато Уатс е скачал от балкон. Уатс е британски каскадьор, работил за холивудски блокбъстъри като Kingsman Golden Circle, Star Wars: The Last Jedi и Spider Man Far From Home. /Blitz.bg/