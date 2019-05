Royal Caribbean строи най-големия круизен кораб в света (отново)

Royal Caribbean продължава да расте. Само година, след като счупи собствения си рекорд за най-голям круизен кораб в света, компанията обяви плановете си за друг, още по-голям кораб, който би трябвало да постави още един световен рекорд по време на своето първо пътуване през 2021 г. Круизната линия е в процес на създаване на своя пети кораб Oasis - най-големия клас круизни плавателни съдове под бранда Royal Caribbean. Първият кораб Oasis - Oasis of the Seas, дебютира през 2008 г. и по онова време носеше титлата най-голям круизен кораб в света. Той тежи 225 000 тона бруто, простира се на 360 метра и може да превози 6 296 пътници. Миналата година Symphony of the Seas взе титлата най-голям кораб. Тежестта му е 228 081 тона бруто, дължина 362 метра и способност да транспортира 6 680 гости и 2 200 членове на екипажа. Новият кораб се изгражда в корабостроителницата Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назер, Франция. Много малко се знае за съоръжението, с изключение на това, че ще е по-голям от всичко, което от Royal Caribbean някога са изграждали. Корабът все още няма име, но вероятно в него ще се включва "на моретата", ако се опираме на последните тенденции при кръщаването на плавателните съдове на компанията. Но Royal Caribbean няма да спре дотук. Шестият кораб от класа Oasis трябва да дебютира през 2023 г./ profit.bg/ Още за: рекорд кораб компания Още от: Любопитно



