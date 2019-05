Продадоха легендарно списание за 110 млн. долара

29 май 2019 10:27 858 прочита







Списание Sports Illustrated, което отдавна е бижуто в короната на издателския свят, беше продадено за 110 млн. долара на Authentic Brands, която ще опита да си върне инвестицията чрез лицензирането на легендарното име. Настоящият собственик Meredith Corp. се освобождава от списанието като част от усилията си да продаде заглавията от групата на Time Inc., които не се вписват в нея. Meredith обаче ще продължи да публикува печатното издание Sports Illustrated и да поддържа уебсайта поне още две години. Компанията също така ще управлява рекламата, видеата и профилите в социалните медии на марката. Междувременно Authentic Brands ще търси лицензионни сделки, които биха могли да доведат до появата на името на Sports Illustrated върху всичко - от потребителски стоки до услуги за спортни залагания. “Името на SI и верните почитателит подготвиха почвата за това марката да се превърне в лидер в сферата на лайфстайла и развлекателната индустрия,” заяви главният изпълнителен директор на Authentic Brands Джейми Солтър, цитиран от Bloomberg. Подобно на други печатни издания, Sports Illustrated изгуби блясъка си в ерата на онлайн журналистиката. Спортните списание се сблъскват с конкуренцията на редица дигитални издания, в това число Bleacher Report, SB Nation, the Athletic, Deadspin и Ringer. На фона на всичко това, списанието на ESPN обяви по-рано през годината, че вече няма да пуска редовни печатни издания. Въпреки това Sports Illustrated все още достига до 175 милиона потребители в САЩ, според Meredith. Компанията придоби заглавието през 2018 г., когато купи Time Inc. След това обяви Time, Fortune и Sports Illustrated за продажба./ /profit.bg/ Още за: списание свят продажба Още от: Любопитно



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката