Частен музей, който притежава емблематичната рокля, носена от Мерилин Монро докато пее “Честит рожден ден, г-н президент”, бе обвинен, че е позволил дрехата да бъде напълно повредена като я е предоставил на риалити звездата Ким Кардашиян. Американката се появи с нея на Met Gala миналият месец.

Според снимки в социалните мрежи роклята е с разкъсани шевове, дупки в тъканта при кукичките за закопчаване, на места някои кристали липсват, а други се държат на конец. Зашеметяващата тясна рокля, която Монро носи през 1962 година, за да изпее „Честит рожден ден, г-н президент“ на Джон Кенеди, далеч не е по формата на тялото на Кардашиян, която е с доста по-развита долна половина на торса.



Скот Фортнър, колекционер, който управлява уебсайт, посветен изцяло на Монро, пусна снимки преди и след обличането на кремавата рокля с кристали. В интернет има и клип, на който се вижда как цял екип се опитва да помогне на Кардашиян да влезе в роклята, но въпреки това не успява. На задните части ципът дори е оставен отворен, а пред фоторепортерите гафът е прикрит с бяло кожено палто, което Ким дори не облича.

Дрехата е изложена в музея на любопитството Ripley’s Believe It or Not! в Лос Анджелис, който я е откупил за 4. 8 млн. долара.

В началото на май музеят предложи на Кардашиян да облече роклята. За да може да се побере в нея, тя се е подложила на тежка диета. До момента Ким не е коментирала обвиненията срещу нея.