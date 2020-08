На 71-годишна възраст е починал британският продуцент Мартин Бърч, работил с изпълнители като Deep Purple, Iron Maiden, Rainbow, Black Sabbath, Whitesnake, Джеф Бек, Джон Лорд, Роджър Глоувър и мн др.

Той продуцира първите 9 албума на Iron Maiden - от Killers от 1981 до Fear of the Dark от 1992 г., отговорен е и за още близо дузина албума на Deep Purple и продуцира първите шест албума на Whitesnake. Също така помага на Рони Джеймс Дио за създаването на творбите Heaven and Hell и Mob Rules на Black Sabbath.

"Мартин беше голяма част от живота ми. Помагал ми е от първия път, в който се видяхме. Мисите и молитвите ми са насочени към семейсвото му, приятелите и феновете“, написа фронтменът на "Уайтснейк" Дейвид Ковърдейл в Туитър.

Няма информация за причината за смъртта на продуцента.

Бърч се оттегля от музикалната индустрия през 1992 г., след като завършва работа върху "Fear of the Dark", деветия албум на "Айрън мейдън". / Канал 3