Актьорът Матю Пери, който спечели световна слава с ролята на Чандлър Бинг в хитовата американска телевизионна комедия "Приятели", беше открит мъртъв в събота в дом в района на Лос Анджелис, съобщиха няколко новинарски издания, цитирани от "Ройтерс".



"Лос Анджелис таймс" и светското издание TMZ. com, цитирайки неназовани източници от правоохранителните органи, съобщиха, че 54-годишният Пери е намерен мъртъв във вана или джакузи.



NBC News, цитирайки неназован представител на актьора от канадски произход и източник от органите на реда, съобщи, че актьорът е намерен удавен в дома си в квартал Пасифик Палисейдс в Лос Анджелис.

Пери беше най-известен с дългогодишната си роля на Чандлър в изключително успешния "Приятели", който се излъчваше в продължение на 10 сезона по мрежата на NBC от 1994 до 2004 г., с участието на Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Дейвид Шуимър, Мат Лебланк и Лиза Кудроу.



Почина актьорът Матю Пери от "Приятели"© Reuters

Сериалът, излъчван в периода 1994-2004 г., превърна шестимата в световни знаменитости и дължи славата си на актьорската им игра. Те играят сплотена група млади американци, които споделят апартаментите и перипетиите си и се срещат на кафе в Central Perk, измислено кафене в Манхатън. Една от основните сюжетни линии включва тайна любовна връзка между Чандлър и Моника Гелър, героят, изигран от Кокс, която четиримата други приятели - Рейчъл, Джоуи, Фийби и Рос - разкриват един по един.



Финалният епизод бе гледан от над 52 милиона зрители в САЩ, което го направи най-гледаната подобна продукция в първото десетилетие на века. Целият актьорски състав се събра отново 17 години след финала на сериала за нашумялото специално събитие, излъчено по HBO Max през 2021 г.



В разгара на шоуто, Пери съобщи, че е търсил лечение за злоупотреба с обезболяващи и алкохол през 1997 и 2001 г. Пристрастяването му започва след инцидент с джет, при който е пострадал.



През 2016 г. в интервю за BBC Radio 2 той сподели, че не си спомня три години от снимките на "Приятели", защото е бил пиян или дрогиран.

"Не съм гледал шоуто и не съм го гледал, защото можех да кажа гледайки се "Пиене, опиати, пиене, кокаин", каза той в разговора. "Мога да ви го разкажа сезон по сезон, по това как изглеждам. Ето защо не искам да го гледам, защото това е, което виждам в него. Макар че се замислям да започна да го гледам, защото беше невероятно да виждам как докосва сърцата на различни поколения. "

След "Приятели", Пери участва в поне още три телевизионни проекта, които се оказаха краткотрайни - Studio 60 on the Sunset Strip, Mr. Sunshine и Go On.



Той също така гостува или участва в други хитови телевизионни сериали като The West Wing, Ally McBeal, Scrubs и Beverly Hills, 90210. Снима се и в игрални филми- Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Almost Heroes и Three to Tango.



Роденият в Масачузетс актьор израства в Отава, след като майка му, канадска журналистка, която някога е била прессекретар на бившия премиер Пиер Трюдо, се развежда с бащата на Пери и се жени за канадец от телевизионните среди.



На 15-годишна възраст Пери се премества в Лос Анджелис, за да се занимава с актьорско майсторство и т. нар. комедия на ипровизации.