Българският бизнесмен от Чикаго Михаил Михайлов е купил едната ипотека на църквата „Св. Иван Рилски“ от Fifth Third Bank, научи BG VOICE. Храмът дължеше 270 хиляди долара на тази банка, още около 100 000 на The Heritage Foundation Bank. Двете банки водят дело за обявяване на църквата в несъстоятелност. Тези суми ще набъбнат значително заради адвокатските разходи по делото.

Отделно към църквата има личен заем от 93 хиляди долара към митрополит Александър от Българския диоцез на Американската православна църква (ОСА), който е даден на бившия свещеник в „Св. Иван Рилски“ Валентин Ноцков за разходите по съдебните дела, които се водят за съдбата на храма от 2004 до 2014 г.



На следващото заседание на съда Михаил Михайлов ще се присъедини към съществуващето вече дело на The Heritage Foundation Bank като ищец в ролята си на държател на първата ипотека и съответно с първо право върху сградата.



„Разбрах преди няколко месеца за опасността да загубим този красив наш храм в Чикаго. За мен, като българин, това е недопустимо. С помощта на адвокати работим по план за запазването на храма в ръцете на нашата общност. И макар, че аз направих първата крачка сега, след организирана от мен среща през декември м. г. получих индикации от други наши сънародници, които ще помогнат да реализираме нов модел на стопанисване на сградата. Целта ни е тя да има ново управление, без съмнения за злоупотреби и храмът да се върне към основната си дейност – да бъде духовен център за всички българи в Чикаго. “, каза за BG VOICE Михайлов.



Идеята на бизнесмена е чрез новия модел на управление да се въведе

двоен контрол върху финансите на църквата,

който ще бъде осъществяван само и единствено от българи. В момента „Св. Иван Рилски“ не е част от Българската православна църква, а е към Българския диоцез на Американската православна църква (ОСА).

Това, което предстои е обявяване на храма в несъстоятелност и обявяването му на обществен търг. Идеята е на този търг сградата да бъде купена от ново българско дружество.

„Част от нашия план е пълна финансова независимост като сградата се придобие от ново дружество, което да не дължи пари на банките и да може да стопанисва храма без да трупа нови задължения. Затова обаче ще са нужни усилията на цялата българска общност. “, казва Михайлов.

„Сам не мога да върна църковния живот в „Св. Иван Рилски“. Разчитам на помощта на българската общност, наши бизнесмени и хора с възможности, идеи да успеем заедно да си запазим не само този красив храм в Чикаго, но и нашата вяра и традиции и да ги завещаем на нашите деца. Ще е наистина срамота, ако най-голямата и вероятно най-богатата българска общност зад граница, да загуби епархия, която е градена над 30 години. “, смята Михайлов.

Скандалите в храма започнаха следа като стана ясно, че ОСА не са остранили Валентин Ноцков когато разбират, че той няма право да бъде свещеник понеже не е получил отпустително от БПЦ. Това поражда бунт в храма, следват близо 10 години на съдебни дела и стотици хиляди долари за адвокати и съдебни разходи.

През 2016 г. ОСА официално признават, че Ноцков е низвергнат от Българската православна църква, той е отстранен. През ноември 2016 г. беше избран нов ръководен борд. Членовете му обещаха строг финансов контрол, да увеличат приходите и да върнат миряните в храма. Шест години по-късно е ясно, че това не се е случило, а приходи почти няма.



Всички тези скандали през последните 18 години обаче гонят миряните, които се черкуват в храма и даряват пари. Така за 15 г. приходите на „Св. Иван Рилски“ падат пет пъти – през 2007 г. те са близо 150 хиляди долара, а през 2015 г. са вече под 100 хиляди. Тенденцията продължава и в следващата петилетка, но от ръководството на църквата не предоставиха на BG VOICE последните финансови отчети. Според източници на BG VOICE приходите сега са около 30 000 долара на година. Отчетност обаче липсва, защото от години не е провеждано общо събрание.