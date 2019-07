Ќикога BMW не е изглеждало толкова €ко! (¬»ƒ≈ќ)

22 юли 2019 09:38 1362 прочита







“ова BMW има кожа, ко€то изглежда като на влечуго, което се движи! “ова е BMW Vision Next 100 - концептуален автомобил, показан статично преди две години и имащ за цел да покаже бъдещето на марката през следващите сто години. “ози прототип се пази в ћюнхен, където попул€рната в автомобилните среди блондинка јлекс и нейни€т You Tube канал Supercar Blondie ни прав€т съпричастни към н€кои от функциите на колата на бъдещето. BMW Vision Next 100 разполага с Alive Geometry за взаимодействие между водача и автомобила чрез режимите Boost и Ease позвол€ва както лично, така и пилотирано шофиране. ¬одачът се качва в напълно персонализиран, насочен изц€ло към него автомобил./auto.blitz.bg ќще за: кожа движение цел ќще от: Ћюбопитно



