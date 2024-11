Виа Монте Наполеоне (Via Monte Napoleone) в Милано изпревари Пето авеню в Ню Йорк и стана най-скъпата търговска улица в света, отбелязвайки първия път, когато европейски град оглавява класацията.



Наемите на улицата, разположена в сърцето на финансовата столица на Италия, скочиха с 11% през последните 12 месеца до 20 000 евро (21 094 долара) на квадратен метър, тъй като търсенето изпревари предлагането, според доклад, публикуван в сряда от група за недвижими имоти Cushman & Wakefield.



За сравнение, наемите на Горно Пето авеню, което обхваща улици от 49-та до 60-та, остават непроменени за втора поредна година на 2000 долара на квадратен фут.



Отвъд първите две места, лондонската New Bond Street изпревари Tsim Sha Tsui в Хонг Конг и зае трето място с наеми от 1762 долара на квадратен фут. Емблематичният Avenue des Champs Élysées (Шан-з-Елизе) в Париж е на пето място с $1282.





Виа Монте Наполеоне “е много къса в сравнение с Пето авеню, New Bond Street или Champs Élysees“, което спомага за повишаване на наемите, каза Томас Касоло, ръководител на търговията на дребно на Cushman & Wakefield за Италия. Той вижда място за по-нататъшно увеличение на наема като резултат. “Пространството е много оскъдно“, каза той пред CNN.



Вече 34-ри години докладът проследява наемите в 138 водещи дестинации за търговия на дребно в световен мащаб. Тези местоположения са изправени пред голямо търсене на пространство и ограничено предлагане, дори на иначе предизвикателен пазар на дребно, според Робърт Травърс, ръководител на търговията на дребно за Европа, Близкия изток и Африка в Cushman & Wakefield.



Луксозните марки и марките за масовия пазар “удвояват физическите си магазини на най-добрите места, тъй като конкуренцията за вниманието на потребителите води до необходимостта от превъзходно пазаруване и представяне на продукти“, каза той. В резултат на това нивата на свободните работни места са “изключително ниски“, което води до скъпи наеми.



През април компанията майка на Gucci Kering плати 1,3 милиарда евро, за да придобие сграда на Виа Монте Наполеоне. Известни модни марки като Chanel, Hermès, Versace, Cartier, Bottega Veneta и Celine също откриха нови локации там през изминалата година.



Развитието отразява по-широкия бум на луксозния туризъм в Милано, което е домакин на една от най-големите световни годишни седмици на модата, както и Седмица на дизайна, фокусирана върху мебели и интериорен дизайн.