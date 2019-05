Най-добрите европейски дестинации през 2019, според Lonely Planet

Планинската верига Високи Татри в Словакия беше обявена за най-доброто място за посещение в Европа през 2019 г. от Lonely Planet. Класацията Best in Europe се определя ежегодно от европейските експерти на туристическата компания, които разкриват своя избор на най-вълнуващите и недооценени дестинации, разположени из целия континент, посочва Daily Mail. Вижте Топ 10 най-добрите европейски дестинации през 2019 г.: 1. Високи Татри, Словакия Предлагат невероятни възможности за пешеходен туризъм. Можете да отидете до най-високия връх на Словакия - Герлах, да се разходите с лодка по ледниковото езеро Strbske Pleso, както и да се насладите на традиционното гостоприемство в планинските хижи. 2. Мадрид, Испания Нощният живот на града винаги се нарежда сред най-добрите в Европа, като продължава да се подобрява. Акцентът върху устойчивия начин на живот доведе до широкомащабни инвестиции в пешеходни и велосипедни алеи, както и в схеми за наем на колела, което намалява замърсяването в града. 3. Крайбрежието на Исландия Естествените чудеса, с които Исландия с право се слави - удивителни водопади, колосални ледници, димящи фумароли - се съчетамат с безкрайните възможности за снежни спортове, наблюдение на дивата природа и липсата на тълпи. 4. Херцеговина, Босна и Херцеговина Разходете се из улиците на средновековния Почетеал, опознайте карстовите аеродинамични тунели на пещерата Виетреница, преминете през традиционното планинско село Лукомир и се впуснете по колоездачната пътека Чиро. 5. Бари, Италия Едно от най-оживените италиански пристанища е столица на региона Пулия. В базиликата „Св. Николай“ се намират мощите на св. Николай Чудотворец. 6. Шетландски острови, Шотландия Приключенците в най-северната точка на Обединеното кралство ще бъдат възнаградени със „страхотни крайбрежни пътеки“, от които могат да „забележат видри и косатки“ и да се насладят на легендарни fish and chips заведения. 7. Лион, Франция За да се превърне в новия френски любимец на международните посетители, той навлиза на световната сцена с домакинството на я, провеждайки финалите на Световното първенство за жени на ФИФА през юли. 8. Лихтенщайн Разходете се из цяла страна през уикенда благодарение на Лихтенщайнската пътека. Създаден като част от тържествата, отбелязващи 300 години от превръщането на Лихтенщайн в суверенна нация, този живописен 75-километров пешеходен път е наистина впечатляващ. 9. Веве, Швейцария Триседмичният винен фестивал Fête des Vignerons идва в града през юни. Това е раят за любителите на виното и храната. 10. Истрия, Хърватия Предлага история (внушителният римски амфитеатър на Пула и невероятни мозайки, вписани в ЮНЕСКО), плажове, гурме велосипедни обиколки през пролетта, музикални фестивали през лятото и екскурзии за лов на трюфели. / profit.bg/ Още за: дестинации посещение Европа Още от: Любопитно



