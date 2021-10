Аяна Уилямс, жената с най-дългите нокти в света и носителка на Гинес рекорд, отряза огромния си маникюр.

Д -р Алисън Редингер от Trinity Vista Dermatology във Форт Уърт, Тексас, използва електрически въртящ се инструмент, за да отреже дългите нокти на рекордьорката, след като ги измери за последен път.

Оказва се, че живеещата в Хюстън Аяна е счупила собствения си рекорд за най-дълги нокти на женски ръце с дължина от 733. 55 см, след като те са пораснали след първоначалното им мерене от представител на Книгата на рекордите през 2017 г.

Това е първият път, в който рекордьорката си реже ноктите от началото на 90-те години, съобщават от Гинес. Аяна е посветила повече от 28 години на отглеждането им.

Дори като дете тя винаги е обичала маникюр, а на страниците на Книгата на рекордите е записана през 2018 г. По това време ноктите й са дълги 576. 4 см, като са й необходими над две бутилки лак и 20 часа, за да направи маникюра си.

Напоследък пък за това отиват 3 или 4 бутилки лак и няколко дни. Аяна обаче среща трудности с дългите си нокти, като не може да извършва ежедневни дейности, като миене на чинии и смяна на спалното бельо.

Ноктите на Аяна ще бъдат запазени и изложени в Ripley’s Believe It or Not! Museum в Орландо, Флорида. пише Глас бг

Въпреки че последното измерване на маникюра на американката чупи предишния й рекорд, пише profit. bg. най-дългите нокти на женски ръце, измерени някога, принадлежат на Лий Редмънд от САЩ, чийто маникюр, поддържан от 1979 г., достига обща дължина от 8. 65 м.

В близко бъдеще Аяна планира отново да пусне ноктите си, но не до чак толкова голяма дължина.