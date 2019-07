Мъж скочи в Ниагарския водопад и оцеля

Това е четвъртият човек в историята, който оцелява там

Мъж, който целенасочено е скочил във водите на Ниагарския водопад, бе намерен жив и с леки рани на 50 метра по-надолу по течението, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Полицията в парка на Ниагарския водопад получила сигнал за човек, който прескачал предпазните заграждения от канадската страна на водопада. Мъжът после се оставил да го повлече водата. След издирване в подножието на водопада той бил намерен седнал на скала с рани, които не представлявали риск за живота му. Мъжът се оставил да бъде отведен в болница. Досега само трима души са оцелявали при необезопасено падане на Ниагарския водопад. Въпросният мъж е четвъртият останал жив. Не се съобщава нищо за самоличността му. Водопадът е висок 53 метра, широк 792 метра, а дебитът му е 2400 m3/s. източник: dnes.dir.bg Още за: водопад течение страна Още от: Любопитно



