Mi casa es su casa: пътуването чрез размяна на жилища набира популярност

От другия край на стръмна уличка, обрамчена от мандаринови дръвчета, ни маха добре облечен, широко усмихнат грък – Паскалис. "Вие трябва да сте гостите на Динос!", провиква се той и задържа вратата на сградата, подканвайки ни да влезем. Води ни до последния етаж и отключва просторен апартамент със слънчева тераса, достатъчно голяма за волейболен мач. Стените са покрити с постмодерно и психеделично изкуство, а по рафтовете, между томове на английски, гръцки и френски, се мъдрят облицовани с кожа чаши и сюрреалистични скулптури, като например метална глава със стърчаща от нея тръба. Никога не сме виждали Динос, но неговият внимателно подреден дом в Атина се превърна в наша крепост за пет дни, докато самият той опознаваше София от нашето вкъщи (с тераса, недостатъчна дори за каре белот). Как така? Просто разменихме домовете си чрез една от специалните платформи за този тип пътуване. Не е необходимо жилищата да са с подобна стойност или големина, важни са най-вече общуването и доверието. (Спомнете си филма "Ваканцията" с Камерън Диас и Кейт Уинслет). Въпреки че обменът на стоки и услуги е нещо, върху което светът се е крепил много преди да се появят парите, днешната размяна на домове се появява едва през 50-те години на XX в. Група преподаватели, които се радвали на дълги летни ваканции, но били с ограничени средства, разменяли жилищата си, за да пътуват по-евтино и автентично. В началото на 50-те се появили първите обменни агенции и организации, а днес благодарение на дигиталната ера може да размените дома си за жилище в почти всяка точка на света. "Терминът "колаборативна икономика" (collaborative consumption) описва транзакционни модели като даване назаем, размяна и бартер, които отново навлизат в живота ни, този път в по-голям мащаб и отвъд географски граници благодарение на технологиите", казва проф. Франческа Форно, съизследовател в най-голямото проучване на жилищни размени. Кой разменя? Ограничения няма, но професорите Форно и Гарибалди от университета в Бергамо направили изследване с 46 000 потребители в един от най-големите сайтове за размяна на домове, като така открили някои тенденции. Групата под 34 години представлява едва 5.9% от потребителите, а най-много са хората между 45- и 54-годишна възраст – 28.3%. 70% от хората работят, като 24.9% от тях са на свободна практика. 62.1% се самооценяват като високо образовани. Около половината от запитаните имат деца, а 98% посочват "културно наследство" като основен свой интерес при пътуванията. Въпреки че 33% от потребителите са посочили спестяването на пари като причина да се присъединят към размяната, 23% са мотивирани от желанието да пътуват по-често, 18% търсят автентична култура и преживяване, а допълнителни причини са желанието за приключения, новите запознанства и възможността за пътешестване встрани от отъпкания път. През 2011 г. лекторът Ян Моздейл от университета в Съндърланд прави обзор на алтернативните икономически практики в туристическия сектор и обобщава, че при размяната на домове себестойността на жилищата не е от особено значение за разлика от местонахождението. Затова хора, които живеят в популярни туристически дестинации като Париж или Бали например, намират варианти за размяна по-лесно. Така смятат и потребители като Андон и Надежда Колеви. Семейството живее в Карлово с двете си деца: "Единственият минус за нас е, че малкият ни град не е международно популярна дестинация и трудно получаваме оферти за размяна", споделя Андон. Какви са предимствата Защо някой би губил време, за да организира размяна, след като може просто да си наеме хотелска стая или апартамент? Една от основните причини е желанието да поживееш в местната общност, а не да бъдеш обикновен турист. Това не може да се купи с пари и, изглежда, започва да се цени все по-високо. Андон и Надежда например наскоро отседнали в дом на езерото Изео, близо до Милано, където се запознали с приятелите на собственичката. "Заведоха ни на невероятни места в околностите, на които едва ли бихме попаднали, ако не използвахме платформа за размяна." Катя Димова има малка брандинг агенция и работи дистанционно, докато обикаля света със съпруга си французин. Към момента имат около 25 обмена и разказва, че често се случва да се видят с другите хора само колкото да си разменят ключовете, но се сприятеляват и поддържат връзка дълго след размяната. Имали са и неочаквани приятни изненади: "Веднъж търсех дом на бездомно коте и хората, с които се разменихме, си го харесаха, направиха му паспорт и го взеха. А с двойка от Китай се оказа, че работим в една сфера, и си партнирахме по два проекта", дава пример Катя. Според нея: "Всеки, който е пътувал много, знае, че големите хотели са еднакви навсякъде по света. Размяната на домове е по-истинско преживяване." Освен това размяната е по-нискобюджетна опция. Все пак изследването на Форно и Гарибалди показва, че разменящите домовете си имат профил, различен от този на туристите, които търсят евтини пътувания. Те не са студентите с раници, които ще срещнете по хостели и парти дестинации, а най-вече семейства, които ценят съотношението качество - цена. Гери Владева пише за пътувания и управлява блога When Woman Travels, освен това има 18 размени и дава пример със семейната си ваканция в Единбург за Нова година: "Домът беше като малък музей. Всеки детайл беше антикварен, но работеше безотказно. Няма как да попаднеш на такова бижу, ако използваш хотели. Или ще е на безбожно висока цена." Това мнение подкрепя и Юлиян Георгиев, който разменя къщата си в Родопите и това лято ще отседне със семейството си в централна Барселона за седмица, като така ще си спести сума в размер на 1200 - 1500 лв. Една бърза "разходка" из най-популярните платформи вероятно ще ви доведе до заключението на изследователите от Бергамо – повечето хора, които разменят домовете, си имат деца. Елена Божидарова спада към тази група: "С мъжа ми обичаме да пътуваме, а с две деца това е скъпо начинание. Освен това, когато пътуваш с деца, е много по-удобно да отсядаш в жилища, в които има всичко необходимо за комфортен престой, отколкото в една стандартна хотелска стая." Последните години най-популярният вариант освен хотели са апартаменти под наем, тип Airbnb. Проблемът е, че заради тях местните хора биват измествани от центъра на собствения си град. Амалия е португалка, която живее в София вече две години. Преди да дойде тук, е станала свидетел на ефекта на Airbnb върху жителите на Лисабон и Порто: "За местните, особено за младите хора, вече е на практика невъзможно да живеят в центъра." А наскоро е била принудена да си потърси ново жилище и в София, защото хазяите ѝ решили, че ще бъде по-доходоносно да дават апартамента си за краткосрочен наем на туристи. За разлика от апартаментите за краткосрочен наем жилищата, предлагани за размяна, действително са нечий дом. Затова този вариант не допринася за порочния цикъл, помага на местната икономика и малкия бизнес, а освен това е и по-екологичен, тъй като не стимулира строителството на нови хотели. Защо размяната на домове не е популярна в България Ако наистина размяната има толкова предимства, изглежда странно, че в България все още малко хора пътуват по този начин. Въпреки че няма официални данни за причините, някои от българите, които разменят домовете си, имат предположения защо е така. Андон и Надежда често се сблъскват със съмненията на познатите си: "Шокирани са и ни мислят за луди - как поемаме риска да оставаме при непознати хора, и то с деца. Аз мисля, че сайтът, който използваме, е сигурен и добре обмислен. А и от опит виждам, че хората, които предлагат размяна, са интелигентни и широко скроени." Катя Димова намира някои прилики между хората от Източна Европа: "Нормално е в сравнително бедна държава, която е минала през толкова несигурности, да сме силно привързани към вещите. Може би това спира много хора, но манталитетът се променя с поколенията." Въпреки предпоставките от миналото все повече българи отварят съзнанието и домовете си за този тип пътуване. "Всеки може да опита и сам да се убеди дали такъв тип ваканция е за него", обобщава Мина Райли. Как работи След 27 размени Мина Райли е на практика експерт и съветва да обърнете особено внимание на първия контакт с човека, с когото искате да се размените и да общувате активно. Според нея честността е ключов фактор. "Важно е да се споменат и неудобствата, и спецификите на жилището. Няма нужда всички лични вещи да се прибират, необходимо е да се остави достатъчно пространство за нещата на госта", казва Мина и добавя, че за нея топлотата на един дом с лични вещи е далеч по-добър вариант от "бездушна хотелска стая". Когато се приготвя за гости, Гери Владева почиства дома си основно: "Леглата са застлани, има чисти кърпи, както и принадлежности в банята. Винаги оставям картичка за "добре дошли" и зареждам хладилника с някои основни продукти, така че новодошлите да имат вариант за похапване, щом пристигнат." Освен всичко това според юриста Елена Божидарова е важно в този момент да се уточнят правилата на дома – например дали и къде може да се пуши, как се разделя боклукът и т.н. А когато ваканцията приключи, "се стремя да оставя жилището във вида, в който съм го заварила, и да предвидя някакъв символичен подарък за домакините, които са ми гласували доверие", обяснява Цветелина Даскалова. Как да започнете Четири вида размени се практикуват най-често. Първият, класически вариант, е да размените домовете си едновременно. Тъй като невинаги е лесно да намерите някого, който иска да посети вашия град и е свободен по същото време, много от клубовете използват точки. Докато вие сте на почивка и домът ви е свободен, някой може да се настани в него и да "заплати" с точки, които се определят от характеристиките на жилището. След това вие използвате точките, за да отидете другаде. Този вариант обикновено се организира по-лесно, особено когато жилището ви се намира в непопулярна дестинация. Подобна опция съществува и за хората, които притежават ваканционни имоти. Може да организирате размяна, когато жилището не се ползва, и да посетите дома на гостите си на по-късен етап. Последният вариант е подходящ за пътешествениците, които предпочитат личния контакт, и се нарича "обмен на гостоприемство" (от английския термин hospitality exchange). В този случай домакините ви посрещат в свободна стая от жилището си, споделят с вас начина си на живот и в идеалния случай ви развеждат наоколо. На свой ред, когато те разполагат с почивни дни, идват на гости у вас. Размяната на домове безспорно има много предимства – лични, икономически, екологични и звучи примамливо преди началото на ваканционния сезон. Но може би се питате как да сте напълно сигурни, че всичко ще е наред. Откъде да знаете какво ще намерите в жилището на домакините си или пък в какво състояние ще заварите собствения си дом? Честният отговор е, че никога, особено когато става дума за пътувания, няма стопроцентова гаранция. И все пак повечето сайтове предлагат застраховка и депозит в случай на поражения. Освен това изглежда, че хората, които използват тези платформи, са по-склонни да се отнасят с уважение към чуждата собственост. Може би точно заради това изследването от Бергамо показва, че 76.8% от потребителите на една от най-големите платформи за размени са "много доволни" от услугата, 16.4% са "доволни", а едва 6.2% са имали лош опит. Нашата размяна "София за Атина" даде същите резултати – всеки се чувстваше чудесно в дома на другия, а апартаментите бяха върнати в отлично състояние. Според Катя Димова няма място за притеснение, защото повечето платформи проверяват самоличността на потребителите си: "Не мога да убеждавам никого, мога само да споделя собствения си опит. Понякога размените надминават очакванията, друг път са просто приемливо място за няколко дни в град, в който хотелите са прекалено скъпи. При всички положения досега не съм съжалила за нито един обмен." В дома на Мина Райли се е случвало да има счупени дреболии. Случвало се е и хората, с които разменя, да нямат същото разбиране за чистота като нея. "Но това са малки проблеми на фона на общото позитивно усещане." Както всичко останало, размяната не е за всеки, но Елена Божидарова чудесно обобщава същината на нещата: "Това са обикновени хора, с обикновени домове, които обичат да пътуват и да откриват нови места през очите на местните, а размяната е идеален вариант това да стане комфортно и без да се харчи много." Стъпкитe Голяма част от платформите действат на принципа на клубното членство – плащате годишна такса, срещу която може да направите неограничен брой размени и да разчитате на подкрепа от страна на сайта. Въпреки спецификите работата с тях следва едни и същи стъпки: - Избирате мястото, което искате да посетите. - Подбирате онези домове, които ви харесват най-много и отговарят на нуждите ви (например детска стая, басейн, да се допускат домашни любимци и т.н.). - Прочитате отзивите, оставени от предишни размени. Така ще добиете по-добра представа за собственика на дома, доколко може да му се има доверие и какви въпроси да зададете. - Изпращате съобщение на домакина, за да видите дали домът му ще бъде свободен за тези дати и дали има интерес да направите размяна. - Разменяте съобщения и говорите, за да уточните каквото ви интересува, да разкажете за района и да създадете доверие. - Организирате кой да посрещне госта ви, да му даде ключ и да му помогне да се ориентира в района. - Подготвяте дома си за гостите – оставяте спални принадлежности, указания, може дори да предоставите базови хранителни продукти и някакъв дребен подарък за "добре дошли". - Преди да си тръгнете от дома, в който сте гостували, го почиствате и го оставяте поне така, както сте го намерили. - Връщате ключа според предварителната уговорка. - Взаимно си оставяте обратна връзка в сайта на съответния клуб. Тази стъпка е много важна, тъй като така давате информация на останалите членове за човека, с когото сте разменили домовете си – може ли да му се има доверие, какво може да очаква от жилището и т.н. 6 от най-популярните платформи, сред които ще намерите и български имоти Home Exchange

Може да платите годишна такса от 130 евро или по 10 евро на вечер за всяка размяна – действа като застраховка. Intervac

Таксата за една година е 115 долара, като за 7 дни може да пробвате услугата безплатно. Home for Exchange

Безплатен пробен период от 2 седмици, след което можете да изберете месечен абонаментен план, с такса 7-11 евро на месец. Home Link

Залагат на семейните ценности, а годишната такса е 125 евро. Third Home

Представят се като ексклузивен клуб за луксозни имоти, затова е необходимо да кандидатствате за членство. Базовият вариант е безплатен, а останалите варират в порядъка 495-1995 долара на година. Предимство на този сайт е, че можете да изплакнете око с прекрасни къщи, но със сигурност не е най-достъпният вариант за средния потребител. Green Theme International

Още за: пътуване размяна доверие



