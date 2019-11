Марая Кери, наричана Кралицата на Коледа, започна празничния сезон с гръм и трясък. Певицата постави три нови рекорда на Гинес с легендарния си коледен сингъл All I Want For Christmas Is You. Книгата на рекордите почете суперзвездата с отличията празнична песен на най-висока позиция в класацията Hot 100 от солов изпълнител, най-стриймваната песен в Spotify за 24 часа и най-дълго задържал се коледен сингъл в класацията UK singles Top 10.

Празничната мелодия събра над 10.8 милиона слушания през миналия декември в Spotify, припомня Forbes. Кери прие признанието по време на шоуто си All I Want For Christmas Is You в Лас Вегас, Невада. Празничното й турне, която започна във Вегас миналия петък (22 ноември), ще приключи в Града на греха в събота (30 ноември), а през декември ще се премести в различни градове, като Атлантик сити, Бостън и Ню Йорк.

„Благодаря много на Световните рекорди на Гинес, че ме почетоха с три рекорда в книгата за 2020 г.“, заяви музикалната икона в Instagram. Майкъл от @guinnessworldrecords ми представи сертификат на сцената, така че, естествено, го помолих да се присъедини към нас за финала на #AllIWantForChristmasIsYou!“ Това не са първите рекорди, които поставя Марая Кери. В момента тя държи рекорда за най-много сингли, отлавили класацията Billboard Hot 100 - общо 18.

Сред тях са We Belong Together, Always Be My Baby, Hero, One Sweet Day, Heartbreaker и други. Тя е носител на 5 награди Грами, освен това е единственият изпълнител с шестнадесет статуетки от Световните музикални награди. /blitz.bg