Дълговете на Майкъл Джексън към момента на смъртта му през 2009 г. са били повече от 500 милиона долара, според съдебно дело срещу наследниците на поп суперзвездата, в което се описват финансовите му проблеми в края на живота му, съобщиха американски медии в събота.



Майкъл Джексън дължи на промоутъра на турнето си

В документацията се отбелязва, че 65 кредитори са предявили искове срещу певеца след смъртта му, някои от които са довели до съдебни дела, а някои от дълговете му са натрупали значителни лихви.

В съдебната преписка изпълнителите казват, че са уредили почти всички искове и дела на кредитори.

Джаксън спечели стотици милиони долари през 80-те и 90-те години на миналия век като създател на някои от най-продаваните албуми на всички времена, заедно с концертни турнета, които изпълниха стадиони по целия свят.

Той купува каталога с песни на Бийтълс за 47, 5 милиона долара през 1985 г. и по-късно го продава на Sony/ATV Music в замяна на 50 процента дял в компанията. Sony купи дял в имота за 750 милиона долара през 2016 г.

Но когато Джаксън почина на 50-годишна възраст, точно преди да започне турнето си This Is It, той остави след себе си заплетена мрежа от активи и пасиви.



Джаксън беше известен с охолния си начин на живот. Той взе милиони долари дълг за имението си Neverland Ranch в Южна Калифорния и имаше склонност към скъпи произведения на изкуството, бижута и частни самолети. Той е плащал повече от 30 милиона долара годишно лихви, свидетелства съдебно-счетоводител по време на процес за смърта му през 2013 г.

Имотът на Джаксън в момента е в спор с IRS след данъчна проверка. В отделно съдебно заявление тази година бе заявено, че федералната агенция го е обвинила, и че дължи „допълнителни 700 милиона долара под формата на данъци и санкции“.