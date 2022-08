Над 8 млн. лева грантове от “Америка за България” е получила “Икономедия” АД (точната сума е 8 310 510 лв.). “Икономедия” АД, която издава “Капитал” и “Дневник”, са най-големият ползвател на грантове от “Америка за България”, съобщи на пресконференция адвокат Росен Рашков, пише Труд бг.

Неговата кантора е работила в продължение на три месеца, за да проследи дейността на НПО-то в продължение на 15 години.

“Потресен съм какви суми са ползвали “Капитал” и “Дневник”, които имат претенции, че са стожер на българската независима журналистика”, подчерта адвокат Рашков.

Тайната падна: Ето какви милиони дава "Америка за България" на НПО-та и журналисти

Той съобщи, че фондация “Инфо спейс”, която, е съдружник на Стояна Георгиева в “Медиапул” е получила 3 443 739 лв.

“Ето ви възможност да се формира един агент на влияние, да се отгледа за 1, 2, 5-10 години”, коментира адвокат Рашков. Ние не знаем срещу какво са дадени парите, какъв е произходът им, какъв е проектът, няма информация какво се дължи насреща, допълни юристът.

Той бе категоричен, че обществото трябва да получи отговор на тези въпроси. Адвокатът каза, че и казионните медии също са получавали пари от фондация “Америка за България” и допусна, че е възможен и конфликт на интереси.

Юристът посочи, че и “Институтът за правни инициативи”, чийто шеф бе Христо Иванов, е получил 3 130 000 лв. Той представи няколко субекта, ползвали големи грантове от “Америка за България”, които са “помагали” на съдебната власт.

Започна с фондацията “Риск монитор”, която срещу 810 000 лв. поела ангажимент да обучава спецпрокуратурата, които по дефиниция трябва да са абсолютно независими. Справка показва, че водещите фигури във фондацията са философи, подчерта адвокатът. Той даде пример и с “Антикорупционния фонд”, който е получил грантове в размер на 2 331 000 лв.

Фондация “Америка за България” пряко или косвено е оказвала влияние върху четири области - медии, правосъдие, избори, образование, в които намесата є е абсолютно недопустима.

Тези сфери по дефиниция следва да са напълно независими за всяка една суверенна държава. Това коментира по време на пресконференция на партия “Възраждане” адвокат Рашков.

След анализ на даренията на фондацията, които годишно надхвърлят 20 млн. долара, стигнахме до категоричния извод, че става дума за медийна и политическа корупция, която засяга националната сигурност, категоричен бе лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов.

Той съобщи, че внася сигнал в прокуратурата за нередности в дейността на фондация “Америка за България”. На държавното обвинение ще бъде представено проучване в обем от 358 страници за финансирането на различни институции:

“Вече може да се каже, че разполагаме с пълен свод от материали и информация за начина, по който е изградена тази сложна октоподоподобна или дървовидна структура, окопала се на всички нива в българската държава, като започнем от администрацията и минем през всички останали нива на българските чиновнически служби и стигнем до т. нар. неправителствени организации, които като почнем да се разчепкваме в техния генезис, установяваме, че те не са неправителствени.

Те са правителствени, на американското правителство, и изграждат агенти за влияние в нашата държава”, заяви Костадинов.

Той допълни, че “Възраждане” са превели, адаптирали към българското законодателство и синхронизирали с европейското американския закон за регистрация на чуждите агенти, който предвижда строг режим за регистрация на фондации и неправителствени организации, получаващи финансиране отвън. Костадинов увери, че законът ще бъде внесен в Народното събрание.

Проекти, свързани с медии, предвиждат отпускането на:

• 425 000 лева в подкрепа на седмичника “Капитал” и dnevnik. bg, квалифицирани като “пример за качествена журналистика и свобода на словото в България”.

• 180 000 лева в подкрепа на Gospodari. com - социално ангажирана информационна и развлекателна видео платформа за съдържание.

• 350 176 лева, в подкрепа на независимата журналистика чрез фондация “Отец Паисий 36” - регионална медия, която публикува на своя основен информационен портал podtepeto. com новини, анализи и разследвания от Пловдив и област.

• 1 199 990 лева, в подкрепа на Платформата за независима регионална журналистика “За истината”, с цел - разширяване професионалната є мрежа в Северозападна България

• 1 122 260 лева, в подкрепа на независима журналистика за по-силна демокрация - Mediapool. bg (Фондация “InfoSpace”)

• 60 000 лева за стартирането на нова радиопрограма, озаглавена “Критично за медиите” по радио “Дарик”.

• 30 600 USD в подкрепа на БНТ, за отразяването на изборите за президент в САЩ

• 26 500 USD, в подкрепа на БТВ, за отразяване на изборите за президент в САЩ

• 23 535 USD, в подкрепа на БНТ, за отразяване на 59-те президентски избори в САЩ през 2020 г.

• 20 070 USD, в подкрепа на БТВ, за отразяване на изборите за президент в САЩ през 2020 г.;

• 597 100 лева, в подкрепа на Асоциация на европейските журналисти - България

• 180 000 лева, в подкрепа на Глобал уеб ООД, с цел обогатяване с авторско видео съдържание на платформата Gospodari. com.

• 15 000 лева, в подкрепа на Онлайн медия Въпреки. com

• 3 000 000 лева, в подкрепа на Икономедия АД, с цел разширяване онлайн присъствието на “Капитал” и “Дневник” и укрепване водещите им позиции в обективно отразяване на обществения живот.

• 1 152 600 лева, в подкрепа на Фондация “Инфо Спейс” за свободни медии в защита на обществения интерес

• 176 280 лева, в подкрепа на Фондация “Редута. бг” за възобновяване на добрите практики в аналитичната журналистика

• 178 500 лева, в подкрепа на Медиатор - интерактивна платформа в подкрепа на независимата журналистика, чрез Асоциация на европейските журналисти - България

• 102 800 лева, в подкрепа на Фондация “Офф Медия”, издател на OFFNews. bg

• 120 150 лева, в подкрепа на Фондация “Офф Медия”

• 163 340 лева, в подкрепа на Сдружение “Асоциация за свободни медии” за независима регионална разследваща журналистика чрез blagoevgrad-news. com

• 1 360 820 лева, в подкрепа на Фондация “Инфо Спейс” за независима журналистика чрез Медиапул

• 1 500 060 лева, в подкрепа на “Икономедиа” АД за защита на качествената журналистика

Проекти, свързани с дейността на съдебната система:

• 1 184 760 лева, в подкрепа на програмите “Инициатива за прозрачни съдебни назначения” и “Мрежа на американските съдии за България, Фондация “Български институт за правни инициативи”

• 436 000 лева, в подкрепа на Съюз на съдиите в България;

• 880 190 лева, в подкрепа на Фондация “Български институт за правни инициативи” за ефективна съдебна система;

• 697 600 лева, в подкрепа на Български институт за правни инициативи - “Инициатива за прозрачни съдебни назначения”

• 240 000 лева, в подкрепа на проект “Специализираната прокуратура срещу организираната престъпност” на Фондация “Риск Монитор”

• 142 360 лева в подкрепа на Индекс на реформа в прокуратурата; Български институт за правни инициативи

Проекти, свързани с избирателния процес, местната власт, корупцията:

• “Прозрачност без граници” - получено финансиране в размер на около 2 700 000 лева от “Америка за България”

• 75 000 лева, в подкрепа на Фондация “Институт за право и правосъдие”

• 530 500 лева, в подкрепа на Сдружение “Институт за развитие на публичната среда” за Граждански действия за свободен и честен избирателен процес

• 1 358 013 лева, в подкрепа на Фондация “Антикорупционен фонд” за Устойчивост на усилията за борба с корупцията чрез увеличаване на общественото въздействие на разследванията и участието на общността

• 973 123 лева, в подкрепа на Антикорупционен фонд

• 585 980 Лева, в подкрепа на Индекс за Местната система за почтеност; Сдружение “Асоциация Прозрачност без граници” - според описанието корупционните рискове и антикорупционният капацитет се оценяват по международна методология, разработена от Прозрачност без граници и адаптирана за местните условия и включва общинските съвети, кметовете, местната администрация, съдебната власт, полицията, политическите партии, бизнеса, медиите и гражданското общество.

Сериозно впечатление прави финансирането на проектите на Институт за международно образование, а именно:

• 1 893 679 USD за Програма “Младите лидери на България” - 2011 за периода октомври 2010 - октомври 2012

• 2 416 000 USD за Програма “Младите лидери на България 2012-2013 за периода септември 2011 - ноември 2013

• 1 593 500 USD за Програма “Младите лидери на България 2012-2013”, за периода септември 2012 - април 2014

• 2 320 200 USD за Програма “Младите лидери на България” 2013 - 2014, за периода октомври 2013 - март 2015;

• 1 763 500 USD за Програма “Младите лидери на България”, за периода от декември 2014 - септември 2017;

• 2 136 850 USD за Програма “Младите лидери на България”, за периода февруари 2016 - февруари 2018

Фондация Америка за България от 5 юли 2022 г. : Не финансираме политици, политически партии, политическа дейност или протести

С оглед скорошни публикации, които се опитват да изкривят истината за Фондация “Америка за България”, бихме искали да изясним фактите:

Фондация “Америка за България” е независима, неправителствена и неполитическа американска фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондация “Америка за България” не финансира политици, политически партии, политическа дейност или протести.

Фондация “Америка за България” не упражнява влияние, нито насочва възгледите на наети експерти, консултанти и организации, които финансира.

Фондация “Америка за България” предоставя подкрепа за проекти и организации от цялата страна чрез открита и достъпна за всички процедура за кандидатстване за финансиране, описана на нашата уебстраница. Всички проектни предложения трябва да отговарят на приоритетите в четирите ни области на работа: Бизнес, предприемачество и технологии; Културно-исторически и природен туризъм; Добро образование и работни умения; и Благоприятна бизнес среда.

Фондация “Америка за България” насърчава прозрачността и отчетността в дейността на всяка една организация или обществена личност. Поддържаме най-високите етични стандарти при управлението и администрацията на нашите проекти, както и лична и професионална почтеност, прозрачност и отчетност и очакваме същото от финансираните от нас организации и партньори.

Въпреки, че няма правно изискване, Фондацията публикува на интернет страницата си информация за всички проекти и организации, които са получили проектно финансиране от нас от създаването ни през 2009 година до днес.

Фондация “Америка за България” също следва международно приетите практики да заплаща хонорар за предоставени експертни консултации, анализи и участия в различни форуми.

В съобщението на фондацията няма нито ред за това, че финансира медийни проекти, проекти, свързани със съдебната власт, както и такива с изборите в страната ни.

От Буш-баща през БАИФ до “Америка за България”

BG демокрацията финансирана с над $ 400 млн. за 30 години

Нанси Шилър

Фондация “Америка за България” създадена през 2008 г. като основа за стабилни и дългосрочни американско-български отношения. Тя е наследник на дейността на Българо-американския инвестиционен фонд, който е основан от американското правителство посредством Американската агенция за международно развитие с цел подпомагане развитието на частния сектор в България. Фондът е учреден през 1991 г. от президента на САЩ - Джордж Х. У. Буш, и Конгреса на САЩ, по силата на американския Закон за подпомагане на източноевропейските демокрации.

През 2002 г. Франк Бауер, председател на Българо-американския инвестиционен фонд, е сред учредителите на сдружението с нестопанска цел “Глобална България”.

Негов координатор е Цветелина Бориславова, председател на СиБанк, а освен Бауер и БАИФ в сдружението са Светослав Божилов - СИБанк, Красимир Гергов - рекламна агенция “Крез”, Венелина Гочева - в. “24 часа”, Сашо Дончев - Овъргаз, Валентин Златев - Лукойл България, Иван Кръстев -Център за либерални стратегии, Алън Парсънс -bТV, Стефан Попов - Фондация “Отворено общество”, Иво Прокопиев - издател на в. “Капитал” и в. “Дневник”, Красен Станчев - Институт за пазарна икономика, Левон Хампарцумян - Булбанк, Огнян Шентов - Център за изследване на демокрацията.

В съобщение до медиите тогава се казва, че “Глобална България” е отворена общност от личности, които вярват, че главният въпрос пред българите днес е какво можем и сме длъжни да спечелим в един глобален свят на демокрация и пазарна икономика.

“Имаме независим Борд на директорите. Това са независими умове от всички части на Съединените щати: журналисти, бизнесмени. Те решават. Нищо общо нямаме с външната политика на САЩ.

Тук сме да направим най-доброто за България”, казва в интервю за БНТ през 2015 г. Гари Макдугъл, съпредседател на Борда на директорите на фондация “Америка за България”. Той нарича нелепо твърдението, че фондацията е дългата ръка на американската външна политика в България и че тя е предизвика смяната на правителството през 2014 г. подпомагайки няколко известни протестиращи.

Над 260 млн. долара е предоставила като финансова подкрепа на страната ни за 14 г. Фондация “Америка за България”. Това е сумата, която фондация “Америка за България” е дала от 2009 година досега, за да обгрижва българската демокрация.

Това обяви официално преди месец новият шеф на “Америка за България” Нанси Шилър, която отчете дейността досега и начерта плановете за бъдещето. Общо с Българо-Американския Инвестиционен Фонд от 1992 година до днес са дадени над 400 милиона долара в България, отчете още Шилър.