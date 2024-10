Лиса Мари Пресли държала мъртвия си син върху сух лед в продължение на два месеца, преди най-накрая да уреди погребението му, разкриват нови мемоари.

Пресли, единственото дете на Елвис и Присила, държала 27-годишния си син, Бенджамин Киоу, у дома с нея, вместо да го държи в моргата, след като той се самоуби през 2020 г.

Според мемоари, започнати от Пресли и завършени от нейната дъщеря, актрисата Райли Киоу, 35, Бенджамин е бил държан на сух лед, тъй като в Калифорния няма закони, налагащи кога тялото трябва да бъде погребано.

"Беше наистина важно за майка ми да има достатъчно време да се сбогува с него, по същия начин, както беше направила с баща си", разказва актрисата от Daisy Jones & the Six. "Аз също отивах и седях там с него. "



Мемоарите продължават да припомнят как Пресли и нейната дъщеря решават да си направят татуировка, която да съответства на тази на Бенджамин, докато тялото му лежи в стаята.

"Лиса Мари Пресли току-що беше помолила този беден човек да погледне тялото на мъртвия й син, което се оказа точно до нас. Имах изключително абсурден живот, но този момент е в топ пет", пише Киоу.

Мемоарите й също така разкриват, че Лиса Мари е била тази, която е отнела девствеността на Майкъл Джексън.

Преди да започнат да се срещат официално, дъщерята на Елвис Пресли е все още омъжена за първия си съпруг - Дани Киоу. Двамата обаче се разделят, след като Майкъл Джексън ѝ признава, че е влюбен в нея.

"Майкъл каза: "Не знам дали си забелязала, но аз съм влюбен в теб. Искам да се оженим и да ми родиш деца. Не казах нищо веднага, но после казах: "Наистина съм поласкана, дори не мога да говоря".

"Тогава почувствах, че и аз съм влюбена в него", пише Лиса Мари Пресли в посмъртно издадените си мемоари From Here to the Great Unknown.

След прозрението за собствените си чувства към Майкъл Джексън, тя се разделя с Дани Киоу. След това започва връзката си с Краля на попа.

В новоиздадената книга Лиса Мари Пресли пише още, че когато двамата вече са били в романтично обвързани, той ѝ е казал, че е все още девствен.

"Мисля, че той се беше целувал с Тейтъм О'Нийл и имаше нещо с Брук Шийлдс, което не е било физическо, освен целувка. Той каза, че Мадона също се е опитала да се сваля с него веднъж, но нищо не се е случило... Бях ужасена, защото не исках да направя грешен ход", споделя още певицата, която почина през януари миналата година на 54-годишна възраст.

Двамата с Майкъл Джексън се женят през май 1994 г. - само седмици след развода ѝ с Киоу. Тогава Лиса Мари Пресли е на 25 години, а той - на 35. Бракът им обаче продължава около две години и е официално финализиран през август 1996 г.

След това дъщерята на Елвис Пресли се жени още два пъти - веднъж за Никълъс Кейдж и веднъж за Майкъл Локууд, но и тези два брака достигат до своя край.

