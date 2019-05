Кой е един от най-новите китайски милиардери?

През последните години Китай започна да произвежда множество милиардери, трупащи състоянието си във всевъзможни индустрии. Това не е изненада, тъй като Китай е втората най-голяма икономика в света, а многолюдното й население осигурява гигантски пазар за всякакви стоки и услуги. Един от най-новите китайски милиардери се занимава с кафе. Веригата за продажба на кафе Luckin Coffee, която бързо се превърна в основен конкурент на щатската компания Starbucks, конкретно на китайския пазар, обяви, че планира първично публично предлагане на акции в Ню Йорк. Чарлз Женгиао Лу, който е един от първите инвеститори в Luckin Coffee, а сега председател на Борда на директорите, официално е милиардер благодарение на находчивата си инвестиция в китайската бързоразвиваща се компания. Luckin Coffee харчи сериозни средства в преследване на целта да бъде номер едно на домашния си пазар. През 2018 г. компанията отчита нетна загуба в размер на 241 млн. долара при приходи от 125 млн. долара, сочат документите, подадени пред щатската Комисия по ценните книжа и борсите. Документацията, подадена пред щатския регулатор, разкрива, че Лу и съпругата му Личун Гуо притежават дял в размер на 30.5% от компанията, което ги превръща в най-големите акционери. По изчисления на Forbes, делът на Лу възлиза на 800 млн. долара. Лу прави първия си пробив, основавайки компанията за отдаване на автомобили под наем Car Inc през 2007 г. Компанията на милиардера, който е бивш директор в телекомуникационната индустрия, предлага коли под наем в над 300 китайски гарадове, а през 2014 г. реализира IPO, набирайки 400 млн. долара от борсата в Хонконг. Скоро след това Car Inc става компания-майка на стартъпа за споделено пътуване Ucar през 2015 г. Ucar се разграничава от конкурентите си с това, че притежава превозните си средства и предлага услуга с професионални шофьори. Лу, който се отегли от поста изпълнителен директор на Car Inc през 2016 г., сега управлява Ucar като изпълнителен директор и председател на борда на директорите, като диверсифицира бизнеса, добавяйки допълнителни услуги към портфолиото на компанията. Стартъпът е листнат на неофрмална борса в Китай и има оценка от 6.5 млрд. долара. Делът на Лу в Car Inc възлиза на приблизително 500 млн. долара. Така общото му състояние достига сумата от 1.3 млрд. долара. Понастоящем инвестицията на Лу в Luckin Coffee е най-важното му притежание. Джени Жия Киан - бивш оперативен директор, както в Car Inc, така и в Ucar, основава веригата за продажба на кафе на дребно през октомври 2017 г., след като набира финансиране от 150 млн. долара от Лу и други вложители. Luckin Coffee се разпространява на китайския пазар със светкавични темпове. Само преди 18 месеца компанията е имала един обект в Пекин, а сега цели 2 370 обекта в цялата страна. Към края на януари 2019 г. Luckin Coffee е продала приблизително 90 млн. чаши кафе, като планира да увеличи броя на търговските си обекти до 4 500 до края на тази година, изпреварвайки Starbucks като най-голяма верига за кафе в Китай. Щатската компания, която отвори първия си обект в Пекин през 1999 г., вече има 3 600 обекта в Китай, като планира разкриването на 600 нови обекта на година до 2022 г. Двете компании разчитат на доста различни бизнес модели. За разлика от скъпите продукти на Starbucks, Luckin Coffee разчита на изнесени търговски обекти в места с висока концентрация на хора, като университети или офис площи. Нейните обекти не приемат пари в брой, като разплащането става чрез специално мобилно приложение. Тази схема предлага редица бонуси на потребителите, като в крайна сметка помага на Luckin да продава стоката си на по-ниски цени спрямо щатския конкурент. Компанията предлага доставки на кафе, като срокът за една поръчка е до 18 минути в големите градове. За целта Luckin си партнира с най-голямата компания за доставка на храна в Китай Meituan Dianping. Luckin Coffee, което набра 550 млн. долара от частни инвеститори, изглежда, че в обозримо бъдеще ще фокусира усилията си в завземане на пазарен дял, отколкото в генериране на печалба. Последният рунд за набиране на частни инвестиции, воден от гигантите от BlackRock, оцени компанията на 2.9 млрд. долара. Основателят на Luckin Coffee Джени Киан също притежава впечатляващо състояние. Тя притежава 20% от компанията, които се оценяват на около 500 млн. долара./ profit.bg/ Още за: Китай милиардери индустрии Още от: Любопитно



