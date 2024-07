Много от нас избягват да мислят за смъртта, но не и Киану Рийвс. Американският актьор преди публикуването на първия си роман "The Book of Elsewhere" казва, че е добре да се мисли за края на живота и признава, че често мисли за смъртта.

В интервю за BBC американският актьор Киану Рийвс каза, че мисълта за края на живота ни кара да сме благодарни, че сме живи.



"Аз съм на 59 години, така че мисля за смъртта през цялото време", разкри Рийвс.

На изявлението на журналиста, че е още много млад, актьорът казва, че се чувства като млад старец.

„Да мислиш за смъртта и крайността е добре. Това ни прави благодарни за факта, че продължаваме да дишаме въздух и връзките, които имаме потенциала да имаме“, каза холивудският актьор.

Рийвс пише романа в сътрудничество с известната британска писателка на научна фантастика Чайна Мевил, а творбата ще проследява безсмъртен войн, който иска да му бъде позволено да умре.

„Мисля, че смъртта е нещо, за което трябва да се мисли с голямо уважение. „Можете да имате роман със забавни, експлозивни части и в същото време да говорите за смъртта и как тя ни прави хора“, каза Мевил.