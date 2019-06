Наравно със скъпоценните камъни, супер скъпите часовници и огромни имения на екзотични места, един от символите на богатство са бутиковите автомобили. Не говорим за тривиални лимузини с цена на тристаен апартамент в Люлин, а за зверове като Koenigsegg One:1, Aston Martin One-77, Pagani Huayra и Ferrari Laferrari които струват колкото хубава къща с басейн в Бояна.

Дали обаче най-богатите хора от света на технологиите, карат точно такива автомобили? Ще започнем с шефа на Amazon Jeff Bezos, чието богатство се определя на 150 милиарда долара не кара Bugatti Chiron, дори не кара Mercedes S-Klass. Милиардерът и създател на един от най-големите търговски сайто шофира стра Honda Accord от края на миналия век, която последствие ъпгрейдва към новият модел на японският семеен седан.

Също така в колекцията на Jeff Bezos има и джип Chevrolet Blazer от 1987г. Не се изненадвайте – както казва в интервю самият той „Spending money on things that matter to customers and not spending money on things that don`t“ Това просто е философията на CEO-то на Amazon, а и не само неговата.

Създателят и SEO на Facebook - Mark Zuckerberg има в банковата си сметка 60 милиарда долара и носи една и съща сива тениска всеки ден. Е едва ли е една и съща, но моделът е един и същи у той не е на Versace, Armani или още по-зле Philipp Plein. Човекът обича обикновените неща, които не крещят – сива тениска, сини дънки и кецове. Удобно и практично, но дали е така и с автомобилите му?! Mark Zuckerberg е фен и практични, удобни и ефектни автомобили.

VW Golf 7 GTI идеално пасва на дрескода, който следва Mark. В гаража му има още Acura TSX, която е малко по-луксозна версия на същата Honda Accord, която има и Jeff Bezos. Създателят на Facebook има още малка, скромна градска Honda Fit, която е еквивалент на продаваната в България Honda Jazz.

Точно обратното на скромна е автомобилната колекция на Шефът на Microsoft - Bill Gates, чието състояние се определя на 100 милиарда долара. Никой не знае с точност, какви автомобили има в нея, но от това което се знае със сигурност е, че Gates харесва редките и много скъпи автомобили.

Той има колекция от Porsche-та, сред които блестят уникалното 959 от 1988г, доста търсеното 911 Carrera от 1991г., и Porsche 930. CEO-то на Microsoft има също така няколко Lamborghini-та, Ralls-Roys-а и други луксозни лимузини.

Не си мислете обаче, че това е екстравагантно. Не кой да е, а именно създателят на електромобилите Tesla - Elon Musk, може да бъде определен като един от най-запалените колекционери на нестандартни превозни средства. Освен елктромобилите, които днес произвежда и респективно шофира, технологичният гуру със състояние над 20 милиарда долара обича и амфибиите. Да, правилно чухте - през 2014г., той купи за 920 000 долара, единственият в света Lotus Espirit подводница. Автомобилът амфибия е абсолютно истински и основен акцент във филма The Spy Who Loved Me, от поредицата за Джеймс Бонд, където през 1977г., шпионинът е изигран от Roger Moore.

Всички свързват Elon Musk с космическите му пътешествия и електрическите му автомобили, но знаете ли, че шефът на Tesla всъщност кара автомобили с двигатели с вътрешно горене? И то какви автомобили! Един от най-добрите двуместни кабриолети правени някога - Jaguar E-Type Series 1 Roadster, който е голямата любов на Musk. Освен него, милиардерът притежава и автентичен екземпляр на първият в света автомобил - Ford Model T.

Още един виден любител на марката Ford, защото баща му е работил някога за нея, се казва Steve Ballmer. Име което също като Bill Gates , свързваме с компанията Microsoft. Ballmer беше там CEO в периода 2000-2014г. и има в активите си цели 45 милиарда долара. Това обаче по никакъв начин не му пречи да кара коли, каквито и средностатистическият американец.

Ford Fusion Hybrid, който е американска версия на добре познатото ни Mondeo, от периода в който предната част на модела, много прилича на Aston Martin.

И накрая на това интересно видео, ще включим един супер богат човек, който не е от света на технологиите, но заслужава да научите за нещо. Става дума за собственикът на Ikea - Ingvar Kamprad, който почина наскоро на 91-годишна възраст. Независимо от колосалното си богатство, възлизащо на 59 милиарда долара, известният с пестеливите си бизнес решения швед караше през последните 25 години от живота си Volvo 240.

Комби, което е закупил ново през далечната 1993г. и от тогава до сетният си час е влюбен в тази машина, която вече се е превърнала в класика./ digital.bg/