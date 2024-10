Членовете на групата живееха на ръба на бедността, а тогава музикален продуцент им обеща да ги направи мултимилионери. Ако помолите членове на поколението, израснало през 80-те, да отбележат дует на артисти, който смятат за най-голямата музикална измама на всички времена, почти всеки вероятно ще каже, че това е Milli Vanilli. Наистина е удивително, че двама анонимни станаха най-големите музикални звезди – без да знаят как да пеят. Тази история определено е направена за филм, затова е заснет видеоклипът към "Girl You Know It's True" и вече се прожектира по кината. И историята на това дуо върви така...

Роб Пилатус от Мюнхен се запознава с Фабрис Морван от Париж по време на танцов семинар в клуб.

„И двамата бяхме черни хора, израснали в чужди градове, където нямаше твърде много чернокожи. Това ни събра", каза Пилатус.



Те записаха албум за малка звукозаписна компания, но нямаше признаци на популярност. Тогава те живееха на ръба на бедността. Музикалният продуцент Франк Фариан, известен със създаването и кариерата на Бони М, покани Пилатус и Морван в студиото си, за да чуят демото на "Girl, You Know It's True". Казаха му, че могат да го изпеят.

- Ще те направя мултимилионери - каза Фариан, който най-вече хареса сценичната изява на този дует.



Точно на 1 януари 1988 г. двамата подписват договор с него за запис на по десет песни годишно. Но дуетът им изобщо не впечатли Фариан, така че песента „Момиче, знаеш, че е истина“ в крайна сметка беше изпята от певиците от студиото. Въпреки това, Пилатус и Морван предприемат голямо турне в Испания, Франция и Италия, пеейки песни, записани на плейбек, докато радват публиката.



– Никой няма да разбере, че не пеете – каза ни Фариан и ни даде 20 000 долара предварително. Ние се съгласихме с него - каза Пилатус.

Тогава Пилатус и Морван осъзнаха, че техните гласове никога няма да бъдат чути в никоя песен на групата Milli Vanilli.

Milli Vanilli е носител на множество награди

По-късно постигат голям успех с песента "Girl, I'm Gonna Miss You" и печелят най-добър нов изпълнител на 32-рите награди Грами, както и три награди на 17-те Американски музикални награди. Списание Rolling Stone обаче ги обяви за „най-лошия изпълнител на 1989 г. “, а „Girl, You Know It’s True“ за „най-лошия албум на 1989 г. “.

Как се разбра, че не пеят

Когато дуото се появи за първото си интервю за MTV, лошото им владеене на английски език подхрани подозренията сред присъстващите, че гласовете в записите им все пак не са техни. Първият признак, че Роб и Фаб просто си отварят устата, дойде на 21 юли 1989 г. по време на представление на живо на MTV в увеселителния парк Lake Compound в Бристол. Докато те изпълняваха, дефектният твърд диск започна да прескача.

- Тогава разбрах, че това е началото на края за Мили Ванили. изпаднах в паника. Не знаех какво да правя, затова избягах от местопроизшествието - спомня си инцидента Пилатус.

Въпреки катастрофата те бяха върнати на сцената и концертът продължи така, сякаш нищо необичайно не се е случило.

Край на кариерата

Заради зачестилите въпроси кой пее в групата, продуцентът Фариан ги изгони пред обществото и призна, че не са пели на записи. Издателство "Ариста рекърдс" извади от каталога си албума "Girl, You Know It's True". Освен това те бяха лишени от наградата "Грами", първата в историята. И тук приключи кариерата на Мили Ванили. В документално интервю, което беше заснето, Пилатус и Морван оправдаха работата си с Фариан с факта, че тя им служи единствено като бягство от бедността. Във филма се посочва, че много хора са знаели за измамата и че певците са станали изкупителни жертви.

