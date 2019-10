Как бе предизвикан международен скандал заради една видеоигра

За милиони геймъри името на Blizzard е познато вече повече от две десетилетия, благодарение на някои от най-култовите игри, излизали някога за персонален компютър. В средата на 90-те години компанията, която преди това познавахме под името Silicone and Synapse, успя да плени геймърите с иновативни заглавия жанра стратегия в реално време като поредиците Warcraft и Starcraft. Оттук насетне тя продължи възхода си, като създаде относително малко, но безкрайно добре изпипани игри, които гарантираха години забавления за геймърите. За доста дълго време Вlizzard изглеждаше непоклатимо, а нейните заглавия се продаваха в милиони и носеха огромни суми пари. Оказа се обаче, че след един изключително дълъг период на господство, Blizzard в последно време търпи непознати за нея трудни времена. Всъщност още през миналата година компанията замрази за неопределено време своята Heroes of the Storm, която бе един малко разочароващ опит да се конкурира с League of Legends. Анонсът на Diablo Immortal по време на BlizzCon 2018 беше енциклопедичен пример за това как не трябва да се прави подобно нещо, изпращайки погрешно послание от погрешна трибуна. През февруари 2019 г. Вlizzard уволни над 800 свои служители, повечето в отделите за маркетинг и електронни спортове. Не можаха да видят бял свят и игри като шутър от първо лице във вселената на StarCraft, който бе прекратен в името на нова партида продължения на доказани заглавия на Blizzard titles, докато самата StarCraft като поредица също изглежда изчерпана. В същото време нейният изпълнителен директор Боби Котик отчете рекордни възнаграждения. Нещата обаче стигнаха своята кулминация в началото на октомври, когато Blizzard се забърка в нов скандал, този път с потенциално още по-големи последици. Причината - освен игри, в него е замесена и политика, а това никога не е добър знак. В разгара на турнира Hearthstone Masters един от най-добрите играчи даде противоречиво интервю на 6 октомври, в което изрази своята подкрепа за протичащите в момента протести в Хонконг. Играчът на име Чънг Нг Уей, известен още с прякора blitzchung, се появи с газова маска пред камерите, след като победи опонент от Южна Корея. "Свобода за Хонконг сега е революция", обяви той в ефир пред тайванска телевизия, цитирайки добре познатия от протестите девиз. Двамата го интервюиращи веднага осъзнаха назряващия скандал и прекъснаха излъчването, като дори опитаха да скрият собствените си лица, очевидно в страх от евентуални последици. Малко по-късно самото видео беше свалено от интернет и остана само английската версия на репортажите, но отново без противоречивите няколко минути. Първоначалната реакция на Blizzard беше съвсем логична. Компанията наказа играча заради нарушение в правилата за участие в състезанията по електронни спортове, които забраняват изказвания, накърняващи имиджа на близък или обиждащи част от зрителите или обществото. Наказанието включваше забрана за участие в турнири по Hearthstone в продължение на една година, както и отнемане на натрупания до момента награден фонд от 3000 долара, плюс по още 500 долара за всяка победа. "Оценяваме правото на свобода на словото, но в същото време държим за спазването на правилата", обяви компанията в изявление. Самият Чънг призна, че очаква санкции заради поведението си. Той обаче бе категоричен, че искал да изрази подкрепата си за протестите и в ефир да покаже на протестиращите, че е на тяхна страна. Особено бурна бе реакцията на китайските фенове, които незабавно пожелаха сериозни наказания за Чънг. Всъщност, е-спорт звездата не е единственият, който се забърка скандал покрай протестите, продължаващи още от лятото. Генералният мениджър на отбора на Хюстън Рокетс от NBA - Дарил Мори - също публикува в социалните мрежи съобщения в подкрепа на протестиращите. Това накара китайския мултимедиен гигант Тencent, който държи правата да излъчва през интернет баскетболни мачове в Китай, временно да преустанови стрийминга на срещите на Хюстън. Критиците на решението на Blizzard изтъкнаха, че гигантът се е поддал на китайските интереси. Tencent има дял от 4.9 процента в Activision Blizzard, който се оценява на около 2,5 милиарда долара. Появиха се много призиви за реабилитацията на играча, а колежански отбор по Hearthstone в Америка дори издигна плакат, гласящ Free Hong Kong, boycott Blizz!, по време на предаване на живо. Някои служители на компанията в нейната щабквартира също излязоха на протест, а геймъри по цял свят пък деинсталираха игри на Blizzard и започнаха да прекратяват свои абонаменти. Дори група американски политици написа отворено писмо до Котик с критични думи за компанията му. В самата гейм индустрия пък бе създадена организацията Gamers for Freedom, която да лобира пред издателите за Хонконг. Малко по-късно Blizzard преразгледа наказанието на Чънг и го намали на 6 месеца, връщайки му и спечелените пари. Независимо от това, скандалът продължи да се разразява и това накрая компанията да прекрати насочено за по-късно този месец събитие, посветено на World of Warcraft, което трябваше да се проведе в Тайван. След обявяването на решението фен страниците на събитието във Facebook отново беше бомбардирана от недоволни коментари. Това се повтори и когато компанията анулира друго събитие, този път посветено на премиерата на Overwatch за Nintendo Switch. То трябваше да се проведе в Ню Йорк и на пръв поглед не изглеждаше свързано по никакъв начин със случващото се в Хонконг. Независимо от това, и в двата случая коментарите в социалната мрежа бяха доминирани от съобщения в подкрепа на протестиращите. Някои находчиви художници дори превърнаха китайската героиня Мей от Overwatch в символ на протестите в Хонконг. Нещо повече, още отсега се появиха призиви за бойкот на услуги и продукти на Blizzard, както и на годишното издание на голямата конвенция BlizzCon, която ще се проведе следващия месец. Ако това наистина се случи, налице ще бъде доста опасен прецедент, комбиниращ гейминг и политика. За неумелия начин, по които компанията реагира на новите предизвикателства, вероятно има отношение и това, че ключови фигури от нейното ръководство напуснаха през последните години. В последно време водещи имена и опитни шефове като съоснователят на компанията Майк Морхайм, главният финансов директор Амрита Ахуджа и продуцентът на Hearthstone Бен Броде вече ги няма. Така отиващата си година със сигурност ще остане в историята като една от най-трудните за компанията, чието име много дълго време бе синоним за абсолютен успех. Случките от октомври показват, че никоя компания не е застрахована срещу подобни превратности, дори когато на пръв поглед нейната дейност е безкрайно далеч от горещите политически въпроси. Все пак онова, което всички ние като геймъри не трябва да забравяме, е, че игрите са създадени, за да ни забавляват, а не да ни разделят и подтикват към крайности. Ето защо може би е най-добре да се придържаме към гейминга като средство за развлечение и да избягваме опасните политически подводни камъни, за да не развалим една от малкото останали ниши, които засега все още не са покварени от проблемите и превратностите на ежедневието. /blitz.bg



