Бившият войник от американските военновъздушни сили майор Джордж Филър заяви, че през 1978 г. неидентифициран летящ обект е бил объркан с шпионски апарат, съобщава Daily Star. 84-годишният мъж твърди, че е бил информиран за инцидента от висш служител на военната полиция.

Според офицера, рано сутринта на 18 януари 1978 г. във Форт Дикс е открито НЛО, което военните взели за шпионски самолет. Полицаят казва, че когато в небето над базата било открито НЛО, той отишъл до лентата за кацане, за да проучи. Там край колата му изведнъж се появило „слабо и сивокафяво същество“.

Войникът заповядал на непознатия да замръзне и да не се движи, но той не го послушал (или просто не разбрал) и тогава офицерът открил огън, за да убие. Съществото е било застреляно пет пъти. Когато на място пристигнал специален екип за почистване, извънземното вече не показвало признаци на живот.

Тялото било откарано във военновъздушната база Райт-Патерсън в Охайо. Висш офицер казал на Филър, че НЛО „бръмчат като луди около базата им“. Когато майорът поискал снимки и разкази на очевидци за доклада си, му бил отказан достъп до тях.

Разказът на бившия американски военен от военновъздушните сили е описана подробно в Strange Ship: The True Story of the Life of a Air Force Intelligence Officer with a NLO. Пенсионираният майор Джордж Филър е убеден, че историята на военния полицай не е измама.

По-рано пилотът от американските военновъздушните сили Дейвид Фравор заяви, че правителствата навярно притежават извънземни технологии.

Превод: БЛИЦ