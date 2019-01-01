Çàãàäú÷íè íàõîäêè áÿõà îòêðèòè â ñêàëà, êîÿòî å íà îêîëî 70 ìëí. ãîäèíè. Òå ñà èçâàäåíè îò ðàáîòíèöè â êàðèåðà â Ñåâàñòîïîë, ñúîáùàâàò ñâåòîâíè ìåäèè. Êàìúêúò áèë äîáèò íà äúëáî÷èíà îò 100 ìåòðà. Âúâ âúòðåøíîñòòà ìó ñà íàìåðåíè ìåòàëíè ïðåäìåòè, ÷èéòî ïðîèçõîä âåðîÿòíî å èçêóñòâåí.
Ïî äóìèòå íà î÷åâèäöè, íà âñè÷êè ïðèñúñòâàùè òåçè ïðåäìåòè èì çàïðèëè÷àëè íà êóðøóìè èëè íàêðàéíèöè íà ñòðåëè. Äâà îò òÿõ áèëè ñ ôîðìà íà ïîëóìåñåö è ëåêî ñïëåñêàíè. Ìåòàëúò ïðèëè÷àë íà ìåä, íî áåç õèìè÷åñêè àíàëèç òîâà íå ìîæå äà áúäå ïîòâúðäåíî. Çàåäíî ñ êóðøóìèòå â ñêàëàòà áèëè íàìåðåíè è äðóãè ìàëêè ÷óæäè òåëà, âåðîÿòíî îò äúðâî. Ïî âñè÷êî ëè÷àëî, ÷å ïðåäìåòèòå ñà ñå „âðàñíàëè“ â êàìúêà è ñà ñå îêèñëèëè, à íå ñà ïîïàäíàëè òàì â ïî-êúñíè âðåìåíà.
Ïðåäìåòèòå ñà èçâàäåíè îò êàìúêà è ñà ïðåäàäåíè íà ó÷åíèòå çà èçñëåäâàíå. Ðàáîòíèöèòå îò êàðèåðàòà ïîñî÷âàò, ÷å è ïðåäè ñà ñå íàòúêâàëè íà èíòåðåñíè íåùà êàòî âêàìåíåëîñòè îò ìåêîòåëè è ÷àñòè îò ìåòåîðèòè. Ïîñëåäíàòà íàõîäêà, îáà÷å, áèëà ìíîãî ðàçëè÷íà è íå ïðèëè÷àëà íà íèùî, îòêðèâàíî äîñåãà. Ñïîðåä åêñïåðòè, âúçðàñòòà íà âàðîâèêîâèòå íàõîäèùà å îêîëî 70 ìëí. ãîäèíè.
Ïúðâèòå ïðåäñòàâèòåëè íà õîìî ñàïèåíñ ñà ñå ïîÿâèëè ïðåäè îêîëî 2,8 ìëí. ãîäèíè. Ïðåäöèòå íè ñà ñå íàó÷èëè äà îáðàáîòâàò ìåòàë ïðåäè îêîëî 9 õèë. ãîäèíè. /bliltz.bg/