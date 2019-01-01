Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
Áúðçà ïèöà ñ ÿéöà  Áèâøèÿò íà Ãàëà ñå êúïå â ìèëèîíè, à âîäåùàòà èçäúðæà Ñòåôàí
 Íåäåëÿ, 11 ÀâãóñòÔîðóìÊëþêè
   ÐåãèñòðàöèÿÇàáðàâåíà ïàðîëà
ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÏîëèòèêàÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

Èçóìèòåëíî! Ìèíüîðè îòêðèõà êóðøóìè íà 70 ìëí. ãîäèíè


11 àâãóñò 2019 10:26   340 ïðî÷èòà



Çàãàäú÷íè íàõîäêè áÿõà îòêðèòè â ñêàëà, êîÿòî å íà îêîëî 70 ìëí. ãîäèíè. Òå ñà èçâàäåíè îò ðàáîòíèöè â êàðèåðà â Ñåâàñòîïîë, ñúîáùàâàò ñâåòîâíè ìåäèè. Êàìúêúò áèë äîáèò íà äúëáî÷èíà îò 100 ìåòðà. Âúâ âúòðåøíîñòòà ìó ñà íàìåðåíè ìåòàëíè ïðåäìåòè, ÷èéòî ïðîèçõîä âåðîÿòíî å èçêóñòâåí.

Ïî äóìèòå íà î÷åâèäöè, íà âñè÷êè ïðèñúñòâàùè òåçè ïðåäìåòè èì çàïðèëè÷àëè íà êóðøóìè èëè íàêðàéíèöè íà ñòðåëè. Äâà îò òÿõ áèëè ñ ôîðìà íà ïîëóìåñåö è ëåêî ñïëåñêàíè. Ìåòàëúò ïðèëè÷àë íà ìåä, íî áåç õèìè÷åñêè àíàëèç òîâà íå ìîæå äà áúäå ïîòâúðäåíî. Çàåäíî ñ êóðøóìèòå â ñêàëàòà áèëè íàìåðåíè è äðóãè ìàëêè ÷óæäè òåëà, âåðîÿòíî îò äúðâî. Ïî âñè÷êî ëè÷àëî, ÷å ïðåäìåòèòå ñà ñå „âðàñíàëè“ â êàìúêà è ñà ñå îêèñëèëè, à íå ñà ïîïàäíàëè òàì â ïî-êúñíè âðåìåíà.

Ïðåäìåòèòå ñà èçâàäåíè îò êàìúêà è ñà ïðåäàäåíè íà ó÷åíèòå çà èçñëåäâàíå. Ðàáîòíèöèòå îò êàðèåðàòà ïîñî÷âàò, ÷å è ïðåäè ñà ñå íàòúêâàëè íà èíòåðåñíè íåùà êàòî âêàìåíåëîñòè îò ìåêîòåëè è ÷àñòè îò ìåòåîðèòè. Ïîñëåäíàòà íàõîäêà, îáà÷å, áèëà ìíîãî ðàçëè÷íà è íå ïðèëè÷àëà íà íèùî, îòêðèâàíî äîñåãà. Ñïîðåä åêñïåðòè, âúçðàñòòà íà âàðîâèêîâèòå íàõîäèùà å îêîëî 70 ìëí. ãîäèíè.

Ïúðâèòå ïðåäñòàâèòåëè íà õîìî ñàïèåíñ ñà ñå ïîÿâèëè ïðåäè îêîëî 2,8 ìëí. ãîäèíè. Ïðåäöèòå íè ñà ñå íàó÷èëè äà îáðàáîòâàò ìåòàë ïðåäè îêîëî 9 õèë. ãîäèíè. /bliltz.bg/

Îùå çà: íàõîäêè  ñêàëà  ãîäèíè Îùå îò: Ëþáîïèòíî

Äîáàâè/ãëàñóâàé â Ñâåæî   Ñïîäåëè âúâ Ôåéñáóê Çàïîìíè    Çà ïå÷àò



Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð
Êèðèëèçàöèÿ
<- ïîëçâàéòå ÇÀÄÚËÆÈÒÅËÍÎ àêî íÿìàòå êèðèëèöà

Èìå



Êîìåíòàð



Âúâåäåòå êîäà îò êàðòèíêàòà

 



 1320
 1239
 648
 522
 459
 193
 172
 25032
 23765
 23258
 24
 21
 13
 12
 9
 8
 1
 1
 16
 12
   
Struma.com - Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà ÁúëãàðèÿÁëîãÐåêëàìàÀáîíàìåíòÊîíòàêòèÎáùè óñëîâèÿÏîåçèÿ | Powered by FlexiCMS™
Èíôîðìàöèîííà àãåíöèÿ STRUMA.COM - ïúðâè â íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ. STRUMA.COM å çàïàçåíà ìàðêà è êàòî íåçàâèñèìà ìåäèÿ íÿìà íèêàêâà âðúçêà ñ äðóãè ïå÷àòíè è åëåêòðîííè ìåäèè ñúñ ñúùîòî èëè ïîäîáíè íàèìåíîâàíèÿ.