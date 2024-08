Канадският певец и текстописец Леонард Коен почина през ноември 2016 г. – само четири месеца след смъртта на любимата му от детството и най-голямата му муза, Мариан Илън.



Когато научил, че любимата му Мариан е болна от левкемия и че дните й са преброени, той веднага й написал трогателно писмо, което, за щастие, тя успяла да прочете, преди да почине.



„Мериен, дойде моментът, когато наистина остаряваме и телата ни се разлагат, и мисля, че скоро ще дойда за теб. Знай, че съм много близо зад теб и че ако протегнеш ръката си, можеш да докоснеш моята. Знаеш, че винаги съм те обичал, твоята красота, твоята мъдрост, но не е нужно да казвам нищо повече, защото ти вече знаеш това. Сега просто искам да ви пожелая безопасно пътуване. Сбогом стари приятелю. Безкрайна любов. ”



Норвежката Мериен Илен имала връзка с норвежкия писател Аксел Йенсен, когато разбра, че той всъщност й е изневерил. Въпреки многобройните афери и емоционалната му нестабилност, те предприели съвместно пътуване до Гърция. Те избират остров Хидра за свое място на пребиваване, където живеят като ранни хипита. Междувременно двамата се оженили и се сдобили със син Аксел младши. Неверният писател обаче продължил с многобройните си любовни връзки. В момента, в който младата Мариен започва да приема факта, че съпругът й няма да се промени, в живота й се появява музикантът Леонард Коен.



През 1960 г. музикантът купува къща на остров Хидра и намира там своя писателски покой.

„Чаках на опашка на каса в магазин, когато Леонард се появи на вратата. Беше доста слънчево, така че не можах да видя лицето му много добре. Той ми каза: „Знам какво ти се случи. Излез на слънце и да изпием по чаша вино. Тогава не знаех, че той вече знаеше за изневярата на Аксел и мисля, че много съжаляваше мен и бебето. Но си спомням добре, че когато очите ни се срещнаха за първи път, почувствах изтръпване по цялото си тяло. Когато се прибрах, намерих Аксел в леглото с друга жена. Изобщо нямах нищо против. Имах чувството, че летя“, казва Мариен

Скоро след това Леонард и Мериен стават любовници и започват съвместен живот в Монреал. Мариан се развежда с Аксел през 1961 г. и Леонард приема нейния син като свой. През 1963 г. те се завръщат на остров Хидра.



Определено Мериен е най-голямата му муза за произведенията, които създава през този период. Както е известно, песента "So Long, Marianne" е вдъхновена от красивата норвежка. Той също така й посветил песните "Hey, That's No Way to Say Goodbye " и "Bird on the Wire".

Но през годината (1967), когато светът чу песента "So Long, Marianne", Леонард и Мариан се разделиха. Въпреки че любовната им връзка не продължи, те продължиха да поддържат приятелството си, което продължи до края на живота им.



През седемдесетте Коен започва любовна афера с художничката Сюзън Елрод, от която има син Адам и дъщеря Лорка. След това имал романтични връзки с френския фотограф Доминик Исерман и актрисата Ребека де Морне.

През 1973 г. Мериен се завръща завинаги в Осло, където води стабилен живот и работи в компания за строителство на петролни платформи. За съжаление синът й Аксел развива редица здравословни проблеми и прекарва голяма част от живота си в психиатрични болници. Мериен обаче не преминала сам през тези житейски болки. Тя се запознава с инженера Ян Киланд Станг на работното си място и се омъжва за него през 1979 г.



Документалният филм „Marianne & Leonard: Words of Love” е посветен на голямата любов на легендарния музикант и неговата муза. Ако все още не сте го гледали - силно препоръчително.